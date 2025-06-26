Bećirović zahvalio ambasadoru Delmasu na kontinuiranoj i snažnoj podršci Francuske BiH

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović razgovarao je s ambasadorom Francuske u Bosni i Hercegovini Francoisom Delmasom pri čemu je zahvalio Republici Francuskoj na kontinuiranoj i snažnoj podršci Bosni i Hercegovini.

Ocijenio je važnim angažman Francuske, kao države svjedoka Dejtonskog mirovnog sporazuma, koja je jasno osudila antidejtonske i antiustavne aktivnosti rukovodstva bh. entiteta RS.

Također, ukazao je na ozbiljnost trenutne sigurnosne situacije u Bosni i Hercegovini, posebno na kontinuirane pokušaje potkopavanja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine i državnih institucija od vlasti entiteta RS.

Posebno je istakao najavu vlasti bh. entiteta RS o uspostavi tzv. pomoćnog sastava policije kao ozbiljan udar na sigurnost i stabilnost države. Rekao je da to predstavlja opasno djelovanje vlasti RS, koje ide u pravcu podrivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

- To je pokušaj rukovodstva entiteta RS da izvrši dodatnu militarizaciju, te predstavlja još jedan u nizu jednostranih i destabilizirajućih koraka koji prijete miru i dodatno produbljuju sigurnosnu krizu u Bosni i Hercegovini. U skladu sa zakonima, svi nadležni organi države, kao i međunarodna zajednica, moraju reagirati kako bi se zaštitio ustavni poredak Bosne i Hercegovine, te spriječile bilo kakve aktivnosti koje bi mogle voditi ka narušavanju mira i sigurnosti - poručio je Bećirović.

Ambasador Delmas iskazao je punu podršku Francuske očuvanju mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Također, rekao je da Republika Francuska ostaje čvrst partner Bosni i Hercegovini na njenom putu ka članstvu u EU i NATO, te je naglasio važnost provođenja reformi, jačanja institucija i zaštite temeljnih prava svih građana.

Dodao je da Francuska ostaje iskren prijatelj Bosne i Hercegovine i privržena principijelnoj politici kada je riječ o očuvanju nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Kabineta člana Predsjedništva BiH dr. Denisa Bećirovića.