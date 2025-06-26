Trojka o slučaju "Kovačević": Amaterska apelacija nanijela je štetu nemalom broju bh. građana

SDP-a BiH, Narod i Pravda i Naša stranka izdali su saopćenje povodom presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju „Slaven Kovačević“ i prvih reakcija na ovu presudu koje prenosimo u cjelosti:

– Evropski sud za ljudska prava u više predmeta ranije je potvrdio da su građani Bosne i Hercegovine diskriminisani. Građani koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od tri konstitutivna naroda kao i pripadnici konstitutivnih naroda zavisno od mjesta gdje žive jasno su diskriminisani jer im je onemogućeno kandidiranje za određene pozicije unutar sistema vlasti Bosne i Hercegovine. Apelanti Jakob Finci i Dervo Sejdić, Azra Zornić, Ilijaz Pilav, Samir Šlaku i Svetozar Pudarić jasno su dokazali u pet ranijih presuda da otklanjanje ove diskriminacije ostaje obaveza institucija Bosne i Hercegovine koju je nužno ispuniti na euroatlantskom putu naše države.

Presudu u slučaju „Slaven Kovačević“ tek treba biti objavljena kako bi se jasnije i preciznije mogao vidjeti stav suda. No, važno je napomenuti da sve ranije presude Evropskog suda za ljudska prava ostaju na snazi i one nesumnjivo potvrđuju da diskriminacija postoji. Tvrdnje kako se u slučaju „Slaven Kovačević“ radi o „političkoj presudi“ te se dovodi u pitanje nepristrasnost suda mogu samo štetiti Bosni i Hercegovini, ranijim apelantima i prethodnim presudama u kojima je diskriminacija potvrđena.

Učešće u postupku

Navodi kako su stranke „Trojke“ na bilo koji način doprinijele odbijanju zahtjeva Slavena Kovačevića vidimo kao maliciozne i populističke. Nakon ovakve presude Evropskog suda za ljudska prava oni koji su podnijeli apelaciju morali bi biti barem malo samokritični i zapitati se koliko je mudro bilo da apelant bude neko ko se izjašnjavao kao pripadnik jednog od konstitutivnih naroda (Hrvat) te je kao takav birao i bio biran na određene pozicije u sistemu vlasti. Štoviše, činjenica da je apelant i hrvatski državljanin očigledno je omogućila Hrvatskoj da aktivno učestvuje u postupku. U konačnici, izvjesno je da je sud upravo zbog ovih činjenica odbio tužbu i poništio prvostepenu presudu.

Ovakva amaterska apelacija nanijela je štetu nemalom broju bosanskohercegovačkih građana koji se doista nikada nisu izjašnjvali kao pripadnici nekog od konstitutivnih naroda i koji su kontinuirano diskriminirani na način da im je onemogućeno biračko pravo. Nažalost, amaterizam koji je pratio ovu apelaciju podsjeća nas na reviziju presude za genocid iz 2017. godine, jedinstvenu priliku koju je svojom nesposobnošću, neradom i populizmom upropastio Bakir Izetbegović.

Apelaciju Slavena Kovačevića Demokratska fronta Željko Komšić je primarno koristila u političke i predizborne svrhe čim je na kraju nanijela nemjerljivu štetu građanima ove zemlje koji se bore dokazati da diskriminacija postoji. Diskriminisane osobe zaslužuju svaku podršku i razumijevanje. Oni koji su se spremni u jednom mandatu izjasniti kao pripadnik konstitutivnog naroda i zatražiti državljanstvo Hrvatske po osnovu etničke pripadnosti, a potom, u drugom mandatu, zarad populizma i jeftinih političkih poena tužiti Bosnu i Hercegovinu, zaslužuju svaki prezir.

Strateška pitanja

Nažalost, u više navrata se pokazalo da je Demokratska fronta Željko Komšić spremna strateška pitanja za ovu državu zloupotrijebiti i potrošiti isključivo za sticanje jeftinih političkih poena. Pune dvije decenije takav pristup nije otklonio diskriminaciju, nije doprinio Bosni i Hercegovini i nije ni na koji način popravio stanje bilo koga. Takav pristup koristio je uskom krugu ljudi koji već 20 godina opstaju zloupotrebljavajući postojeći sistem bez stvarne želje da otklone diskriminaciju ili pravni poredak na bilo koji način unaprijede.

Upravo je Željko Komšić, zajedno sa Željkom Cvijanović, nanio Bosni i Hercegovini nesagledivu diplomatsku štetu i narušio ugled BiH upravo u Evropskom sudu za ljudska prava odbijanjem da učestvuje u proceduri imenovanja sudije ispred BiH. Nakon višegodišnjeg pritiska to je napokon učinio u maju, na prijedlog i insistiranje Denisa Bećirovića. Presuda u slučaju „Slaven Kovačević“ ne bi trebao biti povod ni za likovanje ni za bilo kakve jeftine političke poene. Obaveza svih političkih aktera je da rade na implementaciji ranijih presuda i otklanjanju diskriminacije. Pronalaženje mogućih rješenja koja će otkloniti diskriminaciju i jasno uvažiti sve građane, bez obzira da li se izjašnjavali kao pripadnici konstitutivnih naroda ili ne, ključni je zadatak koji bi trebao okupiti sve političke predstavnike – piše u saopćenju.