U Bihaću počela konferencija predsjedavajućih skupština kantona: Cilj jačanje međuparlamentarne saradnje

Konferencija se održava na temu „Podrška i osnaživanje kantonalnih skupština u FBiH“, a njen cilj je jačanje međuparlamentarne saradnje između kantonalnih nivoa vlasti, razmjena dobrih praksi i mišljenja, te usklađivanje djelovanja zakonodavnih tijela u okviru procesa pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

Domaćin ovog događaja bila je Skupština USK, a njoj je prisustvovao i premijer USK Nijaz Hušić.

U Bihaću je danas počela dvodnevna konferencija predsjedavajućih skupština kantona Federacije BiH.

- Ovakva razmjena znanja i iskustava kvalitetno će usmjeriti kantone na pitanja od zajedničkog interesa i istaći rješenja koja će omogućiti efikasniji rad i usklađivanje propisa iz nadležnosti kantonalnih nivoa vlasti - istakao je premijer Hušić.

Dodao je da je saradnja između izvršne i zakonodavne vlasti od iznimnog značaja za sve pozitivne procese u društvu, ali i za jačanje povjerenja građana u institucije vlasti.

Ovom događaju su prisustvovali i predstavnici Delegacije EU u BiH i Ambasade SAD u BiH.

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