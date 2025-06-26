Bećirović: Osporen je status Kovačevića kao aplikanta, a ne meritum njegovih zahtjeva

Povodom odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Kovačević protiv Bosne i Hercegovine, oglasio se Kabinet člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

Kako je navedeno u saopćenju, odluka Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) kojom se odbija zahtjev Slavena Kovačevića ni na koji način ne utiče na obavezu države Bosne i Hercegovine da implementira reforme koji će je učiniti istinski demokratskom državom u kojoj svi njeni građani, na svakom njenom pedlju, imaju jednaka prava.

- Naprotiv, odluka ESLJP-a je isključivo proceduralnog karaktera – osporen je status Kovačevića kao aplikanta, a ne meritum njegovih zahtjeva - navodi se u saopćenju.

Još bitnije, takav karakter ove odluke garantira da obaveze koje po Bosnu i Hercegovinu proizlaze iz presuda Sejdić/Finci, Pilav, Zornić, Pudarić i drugih ni na koji način nisu osporene. Naprotiv, činjenica da ESLJP u predmetu Kovačević nije ulazio u meritum potvrđuje jasnu namjeru tog suda da sve svoje ranije navedene presude ostavi na snazi. To, istovremeno, dodatno pojačava obavezu Bosne i Hercegovine da te presude što prije i u potpunosti implementira, dodali su.

- Susjedne države, neki međunarodni zvaničnici, ali i domaći političari vršili su neprimjeren politički pritisak na ESLJP. Dr. Bećirović je jedini državni zvaničnik koji je ove pokušaje jasno i glasno osudio pred Vijećem sigurnosti UN-a. Osim rušenja predmeta Kovačević, jedan od ciljeva nekih od tih aktera je bio da Sud derogira svoje ranije presude. Ti pokušaji nisu uspjeli.

Odgovor na to treba biti jasan: jedini razgovori koji se mogu voditi o temi izbornog zakonodavstva su oni koji se tiču ustavnih promjena neophodnih za implementaciju presuda ESLJP-a. Jedino legitimno predstavljanje je ono u kojem svaka osoba, u skladu sa zakonom, ima pravo da se kandidira za bilo koju funkciju, bez obzira na svoje etničko porijeklo ili mjesto stanovanja.

Obaveza svih nas je da se snažno i institucionalno borimo za dosljednu implementaciju temeljnih prava i sloboda. Uživanje tih prava i sloboda ne smije biti privilegija, nego treba biti osigurano svim građanima, bez izuzetka. Ranije pravosnažne presude ESLJP-a su potvrdile da je izborni sistem zasnovan na etničkim i teritorijalnim kriterijima, koji rezultiraju diskriminacijom bosanskohercegovačkih građana, te da taj sistem treba biti temeljito izmijenjen - saopćeno je.