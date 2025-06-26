Video / Turisti se "prže" na suncu, mostarski "zvizdan" im, izgleda, ne smeta

BiH je na vrhuncu toplotnog vala. Visoke temperaturne vrijednosti izmjerene su širom zemlje, a najtopliji grad, kao i jučer, bio je Mostar. U najvećem gradu na Neretvi u 15 sati je, prema podacima Federalnog hidrometerološkog zavoda izmjereno 40 stepeni Celzijusa, kako se to i predviđalo.

U Mostaru je danas manje ljudi na ulicama, a brojni građani spas od vrućina traže u klimatiziranim prostorima i obližnjim kupalištima. U službama Hitne pomoći bilježe blagi porast intervencija.

S druge strane, vrućina ili kako je Mostarci žargonski zovu čelopek i zvizdan, izgleda, ne smeta turistima koje smo danas zatekli na platou ispod Starog mosta, gdje je živa u termometru, vjerovatno, prelazila i 45 stepeni Celzijusa.

Dok su se jedni skrivali u debeloj hladovini iz izrazito plitku Radobolju, drugi su se osvježavali u Neretvi i uživali u skokovima sa skakaonice „Duradžik“, ali i sa Starog mosta.

Zbog ekstremno visokih temperatura, podsjetimo, i danas je na snazi narandžasti meteoalarm.

Premda je danas kulminacija vrlo intenzivnog toplotnog vala, kraj vrućinama se ne nazire. Štaviše, i u narednim danima se prognoziraju vrlo visoke temperature zraka. Također, nema naznaka značajnijim padavinama.

Ljekari građanima savjetuju da ograniče ili izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, ali i da unose dovoljne količine tekućine, prije svega, vode, da izbjegavaju tešku i masnu hranu i alkohol.

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