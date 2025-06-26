Delić se sjetio radnika nakon pisanja "Avaza": Izdao upozorenje zbog paklenih vrućina

Kako su naveli, obzirom na visoke temperature koje ovih dana zahvataju područje FBiH, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podsjeća poslodavce na obavezu provođenja mjera zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, posebno onih koji rade na otvorenom ili na poslovima sa povećanim rizikom po zdravlje i život radnika.

Nakon što je "Dnevni avaz" danas objavio vijest u printanom izdanju o paklenim vrućinama, te o tome kako federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić (NiP) nije uopće reagovao po ovom pitanju, dan kasnije oglasilo se nadležno Ministarstvo.

Posao na otvorenom

U saopćenju ministarstva navodi se da u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, preporučuju poslodavcima da preispitaju način organizacije rada i, gdje god je to moguće, prilagode radne procese kako bi se umanjile štetne posljedice visokih temperatura.

- Preporuka je da se u periodu od 11 do 17 sati, kada su temperature najviše, izbjegava obavljanje poslova na otvorenom, a da se ti poslovi, ako je moguće, nastave nakon tog perioda. U slučajevima kada to nije moguće, preporučuje se da se početak radnog vremena pomjeri na šest sati ujutro, kako bi se rad na otvorenom završio prije najvećih dnevnih vrućina. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti radnicima koji rade na poslovima sa povećanim rizikom, kao i onima koji su izloženi štetnim uticajima u radnoj okolini – navodi se.

Korištenje odmora

Također, preporučuju poslodavcima da, gdje god postoji mogućnost, omoguće korištenje godišnjih odmora ili drugih vidova odsustva radnicima sa hroničnim oboljenjima. Važno je i da se prilagodi odijevanje radnika uslovima visokih temperatura, kako u preduzećima i ustanovama, tako i na službenim događajima, uključujući sjednice parlamenta, vlade i druge javne događaje.

- Posla će uvijek biti, ali ljudi su najvažnije što imamo. Briga o zdravlju radnika je zakonska obaveza, ali i princip ljudskosti koji ne smijemo zanemariti - poručio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike poziva sve poslodavce da pokažu razumijevanje i prilagode radne procese u skladu sa vremenskim uslovima, jer zdravlje i sigurnost radnika moraju biti ispred svega.