Smajić: Čović onemogućavanjem kvoruma pokazao da mu nije cilj rješavanje Izbornog zakona

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Džemal Smajić izjavio je da je današnja sjednica pokazala da predloženi izborni zakon Marine Pendeš i HDZ-a služio predsjedniku te stranke Draganu Ćoviću kao narativ kod svojih glasača te da zaista iskren njegov cilj nije da se rješava i da se razmatra izborni zakon.

- Jednoglasno svih 15 delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine je usvojilo hitnu proceduru izbornog zakona. Evo, vidimo da HDZ sa Draganom Čovićem na čelu onemogućava kvorum sve kako se ne bi raspravljalo o izbornom zakonu - kazao je Smajić.

Tvrdi da je Čović uvrstio Izborni zakon u dnevni red prije nekoliko mjeseci, "misleći da će Bošnjaci napuštati i onemogućavati kvorum sve kako bi zaštitio kadrove SNSD-a njihove smjene, prije svega člana kolegija Doma naroda Nikolu Špirića i ministre koji dolaze iz SNSD-a, Srđana Amidžića i Stašu Košarica".

Smatra da bi najbolje rješenje bilo da se Izborni zakon uputi u redovnu proceduru, ali da su ipak glasali za hitnu proceduru da bi mogli diskutovati o izbornom zakonu i uputiti sugestije kako u budućnosti treba rješavati ovo pitanje.

Kada je u pitanju sam izborni zakon, istakao je da je stav Stranke za Bosnu i Hercegovinu iz koje dolazi da je usvajanje ovakvog zakona neprihvatljivo i samim tim bi glasao protiv ovakvog izbornog zakona.