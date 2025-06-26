Hadžidedić: Neće nas nikada primiti u EU, kada su se uključili SAD i Rusija u sukob u Iranu sve je bilo izrežirano

- Vjerovatno su Tramp i Putin izvršili pritisak, svako na svoje saveznike. Rat nije doživio ni svoj vrhunac, a kamoli razrješenje. Veliko je pitanje da li će se mir održati. Ne mislim da je sve od početka bilo unaprijed dogovoreno, ali kada su se uključili Vašington i Moskva sve je izrežirano. Iran je bio daleko od poraza. Izrael je bio pred porazom, imao je samo još nekoliko dana. Nije bila mudra odluka iranskog rukovodstva da se zaustavi na pola puta – objašnjava Hadžidedić.

Profesor Hadžidedić ne isključuje mogučnost novog sukoba na Bliskom istoku, ali posebnu zabrinutost je izrazio za svjetsku ekonomiju, za koju kaže da će se nužno urušiti sa stanjem u kakvom je danas. Govoreći o tome gdje je BiH u svjetskim previranjima Hadžidedić je mišljenja da ne trebamo težiti ka EU.

- Evropa stoji iza obaranja presude „Kovačević“. Ja neću prihvatiti tezu da je to izvršila Hrvatska, Hrvatska nema tu snagu. Kompletna EU je stala iza te političke odluke da se ne bi pojavila ideja o tome da BiH može biti normalna država. Evropa želi etničku podjelu BiH. Evropa nam je otela suverenitet na Lisabonskoj konferenciji. Sada suverenitet imaju Dragan Čović i Milorad Dodik da rade šta hoće. Neće nas nikada primiti u EU – brutalno iskreno je kazao Hadžidedić.

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