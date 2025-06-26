Građani Stoca najavili blokadu saobraćaja za sutra: Bošnjaci su diskriminirani u ovom gradu

Građani Stoca najavili su mirni protest koji će uključivati i privremenu blokadu saobraćaja u centru grada. Okupljanje je zakazano za petak, 27. juna 2025. godine, s početkom u 14 sati. Protest će trajati između 15 i 30 minuta, a uključivat će kratkotrajnu blokadu saobraćaja u centralnoj gradskoj zoni.

Ovaj protest je najavljen kao upozorenje nezadovoljnih građana Stoca. Vrhunac nezadovoljstva dostignut je u mahali Uzinovići zbog dugotrajnih i loše organizovanih radova na glavnoj ulici. Život stanovnika Uzinovića je već duže vremena nepodnošljiv, ali u zadnjih nekoliko mjeseci građani su dovedeni do granica ljudske izdržljivosti.

Nije slučajno

Naglašavaju da u mahali Uzinovići uglavnom žive bošnjački povratnici. I zbog toga postoji uvjerenje da maltretiranje nije slučajno nego smišljeno i namjerno.

Građani mahale Uzinovići su kroz dva javna sastanka donijeli odluke o potrebi ukazivanja na probleme sa kojima se direktno suočavaju, ali su pozvali i ostale građane Stoca da im se pridruže. Mnogo je nejasnih, i samih tim sumnjivih, dešavanja u Stocu a koja više utiču na Bošnjake u Stocu nego na druge građane Stoca.

Bošnjaci Stoca smatraju da su diskriminirani po mnogim osnovama i da je moguće kako su sve ove aktivnosti nastavak plana etničkog čišćenja Bošnjaka iz Stoca. Pored problematike radova u Uzinovićima na protest u petak zahtjevat će se odgovori u vezi:

• ilegalne deponije u blizini pećine Badanj;

• nelegalnih odlagališta otpada u naselju Gorica;

• izgradnje solarne elektrane na području Komanja brda;

• nerasvijetljenog fizički napad na četiri mladića iz naselja Masline, koji se dogodio 7. aprila 2024. godine;

• kontinuirano uznemiravanje porodice Sefo i ostalih stanara stambene zgrade u Adi, preko puta Policijske stanice zbog, kako se navodi, preglasne muzike iz gospodarskog objekta smještenog u prizemlju zgrade.

Skretanje pažnje

- Protestom i blokadom saobraćaja želimo ukazati da su mnogobrojne aktivnosti, incijative, zahtjevi, molbe izabranih gradskih viječnika bošnjačke nacionalnosti prema svim nivoima vlasti, a sa ciljem rješavanja navedenih problema, bile bezuspješne. Zato protestom i blokadom, ovog puta simbolično, ukazujemo da nećemo odustati od našeg dostojanstva i nećemo pristajati da budemo građani drugog reda.

Organizatori naglašavaju da je cilj protesta skretanje pažnje nadležnih institucija na ove, ali i na sve druge, probleme koji direktno utiču na života građana. Poručuju da okupljanje ima mirni karakter te pozivaju sve sugrađane da im se pridruže u borbi za uređenije, sigurnije i zdravije urbano okruženje. Protest i blokada održat će se pod sloganom “hoćemo odgovore!”