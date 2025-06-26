Miletić tvrdi: HDZ priprema nove izmjene Izbornog zakona, mislim da su preparirali Šmita da to nametne

HDZ BiH priprema nove izmjene i dopune Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, vidjete ćete kad s tim izađu. Mislim da su preparirali visokog predstavnika da to nametne. Osokoljeni su i ovom presudom u predmetu Kovačević, kazao je za N1 delegat u državnom Domu naroda, Zlatko Miletić.

Objedinjene tačke od 1 do 21, sporazumi jednoglasno usvojeni nakon dva sata sjednice, nije bilo ni rasprave.. no ono što je uslijedilo bilo je iznenađujuće. Jednoglasno usvojeno da se izmjene Izbornog zakona razmatraju po hitnoj proceduri, sve po prijedlogu HDZ-ove Marine Pendeš, a onda HDZ oborio kvorum. Šta je razlog za ovaj potez?

- Ima tu vjerovatno više motiva, mogu pretpostaviti. Mi smo se dogovorili da im damo priliku, da vidimo šta žele. Kad smo izglasali tu hitnu proceduru, a Pendeš je zatražila pauzu vjerovatno iznenađena tim našim postupkom. Onda je uslijedila još jedna pauza jer su oni procijenili da nemaju dovoljno ruku da prođe sadržaj prijedloga. Oni će vjerovatno u narednom periodu pokušati doći do tih ruku. S druge strane izašli su u susret "osovini zla" da nastavi sjediti u svojim foteljama. Iznenadili smo ih i time što smo usvojili ove tačke.

Da li ima onih koj bi mogli podržat HDZ-ov prijedlog?

Čović je razgovarao sa potencijalnim partnerima i tražio je podršku oko Izbornog zakona, a ne znam šta su mu odgovorili.

Ko krši Poslovnik? Dok HDZ i SNSD optužuju Bošnjake zbog prethodnih blokada, vi ste podnijeli krivičnu prijavu protiv Špirića zbog zloupotrebe položaja?

Mi nismo isti, prvo da to kažem. Nas osam smo u pravu. Da bi to bilo jasno potvrđuje današnja situacija. Ademović je u dva navrata tražio da se dnevni red dopuni tačkom kako bi se rješila situacija. Oni (HDZ i SNSD) nama ne dozvovljavaju uopšte da raspravljamo. To nije normalno. Oni su privatizovali Dom naroda, posebno Špirić. Sačekat ću da bude još obimniji materijala i ponovo ću podnijeti krivičnu prijavu protiv njega. Flagrantno zloupotrebljava svoj položaj vršeći nesavjestan rad u službi. Ovdje je čisto kazneno djelo. Špirić je danas bio vrlo drzak prema kolegama iz bošnjačkog naroda, pričao je vicove koji nisu korektni. SNSD i HDZ doživljavaju poziciju kao da imaju pravo na ekskluzivno predstavljanje. I kad je danas pretjerao sa tom pričom, ja sam reagovao i rekao da je bolje da ne izlazim, jer neće biti dobro. Izvukli su sve najgore iz mene.

Izmjene Izbornog zakona, na kojima insistira HDZ, pravnici su okarakterisali diskriminatornim, kako vi gledate na njih?

U više navrata sam govori o tome - to je diskriminatorski po osnovu prava građana iz reda hrvatskog naroda. Otprilike 90.000 Hrvata je potcijenjeno, mislim prije svega na Hrvate u Sarajevskom kantonu, Tuzlanskom, Zeničkom itd. Oni insistiraju na rješenjima po kojima bi samo HDZ imao zagarantovana mjesta. Da dam ekskluzivu, pripremaju oni i nove izmjene i dopune Izbornog zakona, vidjete ćete kad s tim izađu. Mislim da su preparirali visokog predstavnika da to nametne. Osokoljeni su i ovom presudom u predmetu Kovačević.

Veliko vijeće Evropskog suda za ljudska prava poništilo je presudu u slučaju Kovačević. HDZ zadovoljan presudom, dok iz DF-a i SDA krive i "Trojku", i HDZ i Schmidta zbog ovakve odluke. Kako vi gledate na to?

Ne mogu shvatiti da je Sud poništio odluku koja je bila 6 naprema 1. Po presudi sada ispada da ovih šest sudija nemaju pojma (koji su presudili u korist Kovačevića). Bio je ogroman politički pritisak na Sud. Meni je draga jedna druga stvar jer su oni (HDZ i SNSD) stalno negirali prethodne presude Evropskog suda za ljudska prava i vidim da su ovu prihvatili sa obje ruke. I onda kad stavimo sve presude Evropskog suda na stol mogli bi doći do dobrog rješenja za sve građane u BiH.