Zakazana vanredna sjednica Vijeća ministara: Na dnevnom redu Plan rasta

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto (HDZ) zakazala je vanrednu sjednicu tog tijela za sutra, a glavna tema bit će Plan reformi u okviru evropskog Plana rasta za Zapadni Balkan.

Raspravom se ponovo želi staviti na red Reformska agenda, čije bi usvajanje moglo otvoriti pristup sredstvima iz Plana rasta za zapadni Balkan.

Ovaj plan je ranije izazvao političke sukobe jer vlasti iz entiteta RS nisu željele prihvatiti dvije ključne mjere iz dokumenta koji je poslala EU. Sporne su bile odredbe koje se odnose na Ustavni sud BiH i ukidanje entitetskog veta u Vijeću za državnu pomoć.

Dodatni problem ostaje i dalje neriješen – Mehanizam koordinacije. Ovaj sistem predviđa da saglasnost za usvajanje dokumenta moraju dati i entitetske, ali i kantonalne vlade. Dok pojedini ministri smatraju da bi se dokument trebao razmatrati isključivo na državnom nivou, HDZ i SNSD insistiraju na Mehanizmu koordinacije.

Upravo je taj mehanizam ranije zaustavio proces usvajanja, kada su premijeri četiri kantona u Federaciji BiH gdje je SDA na vlasti odbili dati saglasnost na dokument bez spornih mjera koje su odbijale vlasti u RS.

Iako ovi problemi još nisu riješeni, Krišto će na sjednici ponovo insistirati na radu na Reformskoj agendi, dok će stavovi ministara iz drugih stranaka biti poznati tokom samog zasjedanja.