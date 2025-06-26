Sjednica Evropskog vijeća u Briselu: Fokus na odbrani, Rusiji i Zapadnom Balkanu

U Briselu je danas počela dvodnevna sjednica Evropskog vijeća, na kojoj se raspravlja o ključnim političkim i sigurnosnim temama za Evropsku uniju.

Na samom početku, lideri su odlučili obnoviti mandat Misiji EU za pomoć u upravljanju granicama u Libiji za još dvije godine, uz budžet od 52 miliona eura, piše BHRT.

Pronalaženje finansijskih sredstava

Nakon samita NATO-a koji je održan ranije ove sedmice, pitanje evropske odbrane i značajnog povećanja vojnih budžeta postalo je centralna tema i ovog susreta lidera EU. Očekuje se da će lideri zatražiti od visoke predstavnice za vanjsku politiku i sigurnost Kaje Kalas (Kallas) i komesara za odbranu Krišjanisa Karinša da predstave mapu puta za implementaciju nove odbrambene strategije EU. Planovi uključuju i pronalaženje dodatnih finansijskih sredstava za ovu oblast, uz već postojeće mehanizme kao što je SAFE program.

- Evropska komisija je već predložila neke instrumente, kao što je SAFE program. Nadam se da će sve zemlje to iskoristiti u najvećoj mjeri. Ali moramo ići dalje, zbog čega vidim veliku potrebu da se uveća budžet Evropske unije - izjavio je predsjednik Litvanije Gitanus Nauseda.

Ipak, kada je riječ o Ukrajini, očekivanja o otvaranju prvog pregovaračkog klastera neće biti ispunjena. Mađarska, prema trenutnim informacijama, ne odustaje od svoje odluke da blokira taj proces. S druge strane, bez obzira na rezerve Budimpešte i Bratislave, očekuje se usvajanje novog, osamnaestog paketa sankcija Rusiji.

"Integracija rata"

- Problem je rat. Ako integriramo Ukrajinu, integrirat ćemo rat. Ne želimo da budemo u istoj zajednici sa zemljom koja je u ratu i predstavlja prijetnju za nas. Jer ako je jedna članica u ratu, Evropska unija je u ratu – to nećemo - poručio je premijer Mađarske Viktor Orban.

Očekuje se da će tokom večere biti govora i o Zapadnom Balkanu, nakon što predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta informiše lidere o svojoj nedavnoj posjeti zemljama regiona. Planirano je i usvajanje zaključaka u kojima lideri EU ponovo izražavaju podršku regionu.

Jasna poruka

U nacrtu zaključaka navodi se da će Evropska unija “nastaviti blisko sarađivati sa zemljama Zapadnog Balkana, pomagati u njihovim reformskim naporima i podržavati ideju postupne integracije u EU”.

Poruka je jasna: mjesto Zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji – poznata retorika, ali ponovljena još jednom sa najvišeg nivoa u Briselu.