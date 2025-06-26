Video / Usred paklenih vrućina u BiH, snažno nevrijeme pogodilo ovo područje države

Dok su ekstremne vrućine i visoke temperature zabilježene u mnogim dijelovima zemlje, pojedini su doživjeli osvježenje, ali i probleme.
Olovo je danas pogodilo jako nevrijeme, uz pljusak koji traje više od 40 minuta, grmljavinu, sijevanje i povremene nestanke električne energije.
Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama, jasno se vidi kako se potoci slijevaju niz gradske ulice, noseći vodu, kamenje i lišće.
- Pljusak već 40 minuta. Grmi, sijeva, struje nestaje. Potoci niz Olovo - napisao je mještanin u objavi na društvenim mrežama.
Olujno nevrijeme koje je zadesilo ovaj dio BiH u oštrom je kontrastu s ostatkom zemlje, gdje su temperature danas dostizale i 38 stepeni, a u Doboju i Tuzli čak oboreni historijski junski rekordi.
Meteorolozi su prethodno najavljivali mogućnost lokalnih pljuskova u centralnim dijelovima BiH, i to naročito u večernjim satima, što se sada očito i ostvaruje.
Pogledajte snimak.