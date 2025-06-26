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POTOCI TEKU

Video / Usred paklenih vrućina u BiH, snažno nevrijeme pogodilo ovo područje države

Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama, jasno se vidi kako se potoci slijevaju niz gradske ulice, noseći vodu, kamenje i lišće

Nastao haos. Screenshot / Facebook

A. O.

26.6.2025

Dok su ekstremne vrućine i visoke temperature zabilježene u mnogim dijelovima zemlje, pojedini su doživjeli osvježenje, ali i probleme.

Olovo je danas pogodilo jako nevrijeme, uz pljusak koji traje više od 40 minuta, grmljavinu, sijevanje i povremene nestanke električne energije.

Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama, jasno se vidi kako se potoci slijevaju niz gradske ulice, noseći vodu, kamenje i lišće.

- Pljusak već 40 minuta. Grmi, sijeva, struje nestaje. Potoci niz Olovo - napisao je mještanin u objavi na društvenim mrežama.

Olujno nevrijeme koje je zadesilo ovaj dio BiH u oštrom je kontrastu s ostatkom zemlje, gdje su temperature danas dostizale i 38 stepeni, a u Doboju i Tuzli čak oboreni historijski junski rekordi.

Meteorolozi su prethodno najavljivali mogućnost lokalnih pljuskova u centralnim dijelovima BiH, i to naročito u večernjim satima, što se sada očito i ostvaruje.

Pogledajte snimak.

# NEVRIJEME
# OLOVO
# VRUĆINA
# VISOKE TEMPERA
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