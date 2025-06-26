Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SA LICA MJESTA

Automobili sa zastavama prošli Sarajevom: Organizovan skup podrške za Iran i Palestinu

Poručuju da kao građani BiH, zemlje koja je i sama pretrpjela agresiju, opsadu i genocid, osjećaju moralnu obavezu da dignu svoj glas u znak podrške

Defile automobila - Avaz
Defile automobila - Avaz
Defile automobila - Avaz
Defile automobila - Avaz
Dnevni avaz
+5
A. O.

26.6.2025

Defile automobila u znak podrške otporu Irana i Palestine organizovala je večeras neformalna grupa građana.

Automobili su krenuli s područja Ilidže gdje su se kretali glavnom ulicom ka čaršiji, a vožnja je okončana na Platou Vijećnice.

Iz automobila su virile zastave zastave Irana i Palestine. Kako su poručili organizatori skupa, cilj mirne vožnje je iskazivanje solidarnosti sa narodima Irana i Palestine koji se decenijama bore protiv okupacije, agresije i međunarodne nepravde.

Poručuju da kao građani BiH, zemlje koja je i sama pretrpjela agresiju, opsadu i genocid, osjećaju moralnu obavezu da dignu svoj glas u znak podrške onima koji i danas trpe represiju i napade.

Podsjetimo, rat Izraela i Irana okončan je primirjem koje je dogovoreno uz posredstvo Sjedinjenih Američkih Država. Za razliku od ovog rata, razaranja i zločini u Gazi i dalje su se nastavili.

# PALESTINA
# IRAN
# DEFILE
# SARAJEVO
# AUTOMOBILI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (52)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.