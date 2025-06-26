Automobili sa zastavama prošli Sarajevom: Organizovan skup podrške za Iran i Palestinu

Defile automobila u znak podrške otporu Irana i Palestine organizovala je večeras neformalna grupa građana.

Automobili su krenuli s područja Ilidže gdje su se kretali glavnom ulicom ka čaršiji, a vožnja je okončana na Platou Vijećnice.

Iz automobila su virile zastave zastave Irana i Palestine. Kako su poručili organizatori skupa, cilj mirne vožnje je iskazivanje solidarnosti sa narodima Irana i Palestine koji se decenijama bore protiv okupacije, agresije i međunarodne nepravde.

Poručuju da kao građani BiH, zemlje koja je i sama pretrpjela agresiju, opsadu i genocid, osjećaju moralnu obavezu da dignu svoj glas u znak podrške onima koji i danas trpe represiju i napade.

Podsjetimo, rat Izraela i Irana okončan je primirjem koje je dogovoreno uz posredstvo Sjedinjenih Američkih Država. Za razliku od ovog rata, razaranja i zločini u Gazi i dalje su se nastavili.