Osam delegata traži hitnu sjednicu Doma naroda, žele raspravu o smjeni kadrova SNSD-a

Novi zahtjev za hitnom sjednicom Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine predat će osam delegata, a zahtjev bi trebali potpisati Želimir Nešković, Safet Softić, Dženan Đonlagić, Džemal Smajić, Nenad Vuković, Kemal Ademović, Zlatko Miletić i Šefik Džaferović.

Bit će zatražena rasprava o smjenama kadrova SNSD-a u Domu naroda i Vijeću ministara BiH, a dnevni red treba da obuhvati i Prijedlog izmjena zakona o Vijeću ministara, ali i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama BiH.

Iako je na ranije zahtjeve predsjedavajući Nikola Špirić (SNSD) odgovarao zakazivanjem sjednice van ovog propisanog roka, prema Poslovniku rada Doma naroda PS BiH, on bi morao da zakaže hitnu sjednicu u roku od petnaest dana.

Podsjećamo, Prijedlog izmjena zakona o Vijeću ministara BiH je u hitnoj proceduri usvojen na posljednjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, a cilj mu je da se otkloni blokada imenovanja ministara kada mjesto ostane neupražnjeno.