U Mostaru promovisana knjiga Ejupa Ganića "Brčko Arbitraža (1996-1999)"

Knjiga Ejupa Ganića "Brčko arbitraža (1996-1999): sjećanje i svjedočanstva" predstavljena je u četvrtak u Mostaru u organizaciji Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Hercegovine, u partnerstvu s Mostarskim krugom.

U vrijeme arbitraže o statusu Brčkog Ejup Ganić bio je na čelu Državne komisiju za arbitražu, a u ovoj knjizi objedinio je svoja sjećanja i dokumente vezane za međunarodnu arbitražu.

- Ovo je jedna vrsta dnevnika koji sadrži trogodišnji rad od 1996. do 1999. godine, a koji se odnosi na status Brčkoga, s obzirom da njegov status nije riješen u Daytonu. Tri godine smo se mučili, pogovarali, tražili rješenje i na kraju smo došli do toga da nije dovoljno samo Brčko izvuče iz Republike Srpske, već da se treba formirati distrikt. Na kraju to je bilo rješenje koje je podijelilo entitet RS na dva dijela i Distrikt je postao dio bh. teritorije u klasičnom smislu riječi - izjavio je Ganić.

Čuvanje BiH

Po njegovim riječima, s obzirom da se reaktiviraju neke ideje o podjeli i odvajanju, odluči je napisati knjigu i podsjetiti na proces arbitraže i na činjenicu da Brčko distrikt danas, na određen način, čuva Bosnu i Hercegovinu.

- Bosnu uvijek netko napada, a ja mislim da je to jalov posao. Mi imamo garancije NATO-a i mislim da je neodgovorno govoriti o podjelama. Mislim da su te snage propustile svoju šansu kada su bile jake, a više nisu toliko jake. Danas je Bosna mnogo jača i svi znaju da bi mi branili našu državu - poručio je Ganić, dodavši kako se nada da će današnji političari biti mudriji.

Pored autora o knjizi su govorili Mirko Pejanović i Ivo Komšić.

Važno svjedočanstvo

Po ocjeni akademika Mirka Pejanovića, knjiga, „Brčko arbitraža, sjećanja i svjedočanstva“ važno je svjedočanstvo o razdoblju historije Bosne i Hercegovine.

- U knjizi se govori o arbitražnom procesu za Brčko koje je rješenjima iz Daytonskoga mirovnoga sporazuma ostalo neriješeno. Ova monografija donosi ne samo istinita svjedočenja autora akademika Ejupa Ganića nego i najrelevantnije dokumente o tom procesu, kao i mišljenja i izjave aktera, domaćih i stranih, u procesu arbitraže – kazao je Pejanović.

Povlačeći paralelu između vremena kada se donosila odluka o Brčkom i sadašnjosti, Pejanović je naglasio kako Ganićeva knjiga predstavlja „melem za ranu jer je najteža situacija, kroz diplomatske razgovore i pregovore, dovele do rješenja za Brčko koje je omogućilo pouzdanu političku i državnu budućnost Bosne i Hercegovine“.