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Pogledajte fotografije defilea u Sarajevu: Skupina građana nosila zastave i iskazala podršku narodu Palestine i Irana

Cilj ove mirne vožnje je iskazivanje solidarnosti s narodima Irana i Palestine koji se decenijama bore protiv okupacije, navode organizatori

Defile kroz Sarajevo - Avaz
Defile kroz Sarajevo - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+7
A. O.

26.6.2025

U znak podrške Iranu i Palestini skupina građana danas je automobilima prodefilirala Sarajevom, a kolona je krenula s Ilidže, nakon čega su vozači vozili sve do Baščaršije.

Učesnici su istakli zastave Palestine i Irana. Uočena je i jedna crna zastava s bijelim mačem i islamskim šehadetom, odnosno izjavom vjere koja glasi: "Nema boga osim Allaha, a Muhamed je Allahov poslanik." Vrlo je slična zastavi Saudijske Arabije. Razlika je u tome što je saudijska zastava zelene boje dok su mač i islamski šehadet bijele boje.

- Cilj ove mirne vožnje je iskazivanje solidarnosti s narodima Irana i Palestine koji se decenijama bore protiv okupacije, agresije i međunarodne nepravde. Kao građani Bosne i Hercegovine, zemlje koja je i sama pretrpjela rat, opsadu i genocid, osjećamo moralnu obvezu da dignemo svoj glas u znak podrške onima koji i danas trpe represiju i napade - poručili su organizatori skupa.

Podsjetimo, sukob između Izraela i Irana okončan je primirjem koje je dogovoreno uz posredovanje Amerike, a rat u Gazi i dalje traje.

# IZRAEL
# PALESTINA
# IRAN
# DEFILE
# SARAJEVO
# BIH
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