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RIJEKA DRINA

Zbog ekološkog incidenta u Crnoj Gori voda u Goraždu nije za piće

Građani su upozoreni

Naime, u rijeku Ćehotinu, koja se ulijeva u Drinu, ispuštene su kontaminirane vode i talog koji sadrži teške metale. Facebook

A. O.

26.6.2025

Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i JKP “6. mart” upozorili su građane na potencijalnu opasnost po zdravlje zbog ekološkog incidenta u Crnoj Gori, u blizini rudnika “Šuplja stijena” kod Pljevalja.

Naime, u rijeku Ćehotinu, koja se ulijeva u Drinu, ispuštene su kontaminirane vode i talog koji sadrži teške metale.

Kako se vodovodni sistem Goražda snabdijeva iz vodozahvata Vitkovići na rijeci Drini, građanima se preporučuje da vodu iz česme ne koriste za piće, kuhanje i pripremu hrane, već isključivo za tehničke i sanitarne potrebe.

Iako još nema zvaničnih podataka o stepenu zagađenja Drine, preporuke se donose iz predostrožnosti. Zavod za javno zdravstvo BPK najavio je dodatna ispitivanja kvaliteta vode i redovno obavještavanje javnosti o rezultatima i narednim koracima.

# DRINA
# VODA
# CRNA GORA
# PLJEVLJA
# ĆEHOTINA
# ZZJZ BPK
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