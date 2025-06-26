Zbog ekološkog incidenta u Crnoj Gori voda u Goraždu nije za piće

Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i JKP “6. mart” upozorili su građane na potencijalnu opasnost po zdravlje zbog ekološkog incidenta u Crnoj Gori, u blizini rudnika “Šuplja stijena” kod Pljevalja.

Naime, u rijeku Ćehotinu, koja se ulijeva u Drinu, ispuštene su kontaminirane vode i talog koji sadrži teške metale.

Kako se vodovodni sistem Goražda snabdijeva iz vodozahvata Vitkovići na rijeci Drini, građanima se preporučuje da vodu iz česme ne koriste za piće, kuhanje i pripremu hrane, već isključivo za tehničke i sanitarne potrebe.

Iako još nema zvaničnih podataka o stepenu zagađenja Drine, preporuke se donose iz predostrožnosti. Zavod za javno zdravstvo BPK najavio je dodatna ispitivanja kvaliteta vode i redovno obavještavanje javnosti o rezultatima i narednim koracima.