Stanje na putevima: Očekuje se pojačan intenzitet vozila u poslijepodnevnim satima, vozači oprez

Posljednji radni dan u ovoj sedmici donosi i nešto frekventniji saobraćaj na svim važnijim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini.

Posebno pojačan intezitet vozila očekuje se u poslijepodnevnim satima, pa se apeluje na vozače da budu maksimalno oprezni i da izbjegavaju rizična preticanja. Povećan je broj biciklista, motociklista i korisnika električnih romobila. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.

U toku su sanacioni radovi, zbog čega se saobraća usporeno uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Izdvajamo radove na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima: Kladanj-Vlasenica, Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, ali i na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne puteve Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna. Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).