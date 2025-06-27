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ČLAN PREDSJEDNIŠTVA BIH

Bećirović u SAD: Zagovarao donošenje zakona o poštivanju Dejtonskog sporazuma

O ovoj temi je razgovarao s čelnicima vanjskopolitičkih komiteta oba doma američkog Kongresa

Bećirović u Vašingtonu. Predsjedništvo BiH

Dž. R.

27.6.2025

Tokom nedavne radne posjete Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) član Predsjedništva BiH Denis Bećirović je posebno naglasio važnost usvajanja zakona o poštivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma putem sankcija.

O ovoj temi je razgovarao s čelnicima vanjskopolitičkih komiteta oba doma američkog Kongresa, kao i tokom brojnih drugih sastanaka s kongresmenima i senatorima, navodi se u saopćenju Predsjedništva BiH.

Na svim ovim sastancima Bećirović je ukazao na trenutne sigurnosne izazove u Bosni i Hercegovini i potrebu snažnijeg angažmana SAD-a, s ciljem zaštite Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Zakon o poštivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma putem sankcija predstavlja važan korak u jačanju podrške nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, te potvrđuje snažnu posvećenost SAD-a Dejtonskom mirovnom sporazumu i euroatlantskoj budućnosti Bosne i Hercegovine.

Nacrt zakona, čiji su sponzori istaknuti kongresmeni Ann Wagner, Mike Turner, Wesley Bell i Jake Auchincloss, predviđa uvođenje sankcija protiv pojedinaca koji podrivaju Dejtonski mirovni sporazum i prijete stabilnosti Bosne i Hercegovine.

U vrijeme ozbiljnih prijetnji ustavnom poretku i miru u Bosni i Hercegovini, ovakvi potezi predstavljaju snažnu poruku podrške Bosni i Hercegovini i vrijednostima vladavine prava.

- Ova inicijativa potvrđuje da partnerstvo Bosne i Hercegovine i SAD-a ima strateški značaj, te predstavlja važan podsticaj za sve snage koje se zalažu za očuvanje ustavnog poretka i evroatlantsku budućnost Bosne i Hercegovine - navodi se u saopćenju.

# ZAKON
# PREDSJEDNIŠTVO BIH
# DEJTONSKI SPORAZUM
# DENIS BEĆIROVIĆ
# SAD
# WASHINGTON
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