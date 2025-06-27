Autolimar iz Visokog: Asim Vranac Tice prodao oldtimera za 18.000 maraka i donirao novac prijatelju

Asim Vranac Tica je autolimar iz Visokog. Osim vrhunskog posla koji obavlja uljepšavajući i vraćajući u život limene ljubimce koje su svi otpisali, Asim je i ambasador humanosti.

Ovaj put, krenuo je u misiju da pomogne prijatelju koji je u kolicima nakon saobraćajne nesreće te je prodao jednog od svojih oldtimera, legendarnog Mercedesa, za 18.000 KM, a značajan dio tog iznosa odlučio mu je donirati.

– Hvala Allahu, auto je prodat za 18.000 KM i uskoro ćemo ići u Travnik da mu lično uručim 4.000 KM. Sutra mi dolazi čovjek da vidi i drugog Mercedesa, i ako njega prodam, od prodaje ću mu dati još 5.000 KM - napisao je Asim u emotivnoj objavi na Facebooku.

Asim ističe da su mu pojedini ljudi govorili kako je automobil “krš”, ali on poručuje da “svaka roba ima svoju mušteriju”, te da mu je najveća nagrada to što će pomoći prijatelju da ponovo stane na noge i zaigra fudbal.

U objavi navodi i lični motiv zbog kojeg prodaje automobil.

– Jedan od razloga zašto prodajem auto je taj što me svaka posjeta radionici podsjeti na rahmetli babu. Srce mi pođe igrati, ne osjećam se fino. Ali kada saberem i oduzmem, drago mi je što će auto otići u prave ruke, a pare pomoći onome kome najviše treba - kaže Vranac.

Asim je najavio da su oba Mercedesa sada na prodaju po cijeni od 20.000 KM po vozilu, a cilj mu je da iz vlastitih sredstava prikupi 10.000 KM koje će donirati u humanitarne svrhe.

Njegov prijatelj, kojem je pomoć namijenjena, treba ukupno 30.000 eura za liječenje kako bi ponovo prohodao. Asim apeluje na sve ljude dobre volje da se uključe u akciju, te navodi da pomoć mogu uručiti i direktno tom mladiću.

– Javno kažem: imaš mene kao prijatelja i neću odustati dok ne prohodaš, uz Božiju pomoć. Molim vas za share, molim vas da dođemo do rezultata što prije. Volim vas sve redom - poručio je Asim na kraju objave.

Ova gesta izazvala je brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama, a građani širom BiH hvale Asimovu iskrenost, plemenitost i spremnost da pomogne kada je najpotrebnije.