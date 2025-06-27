Uzeti uzroci vode u Goraždu: Šalju se na analizu koja će pokazati stepen zagađenja

Građane Goražda sinoć je upozorio Zavod za javno zdravstvo BPK da voda iz česme nije sigurna za piće zbog ekološkog incidenta koji se dogodio u Crnoj Gori u blizini rudnika "Šuplja stijena" kod Pljevalja, gdje su u rijeku Ćehotinu ispuštene kontaminirane vode i talog koji sadrži teške metale

Iako trenutno ne postoje zvanični podaci o stepenu zagađenja rijeke Drine, na osnovu dostupnih informacija i potencijalnog rizika po zdravlje ljudi, iz preventivnih razloga preporučuje se stanovništvu oprez prilikom korištenja vode iz rijeke Drine, saopćeno je jutros iz Kantonalnog operativnog centra Civilne zaštite BPK Goražde uz informaciju da će u međuvremenu Zavod za javno zdravstvo BPK u saradnji sa nadležnim institucijama izvršiti dodatna ispitivanja kvalitete vode i obavještavati javnost o svim relevantnim nalazima i daljnjim koracima.

Uzeti uzroci

U Zavodu ističu da su već uzeli uzorke na teške metale u vodozahvatu u Vitkovićima i Goraždu te drugim lokacijama koji su upućeni u Zavod Kantona Sarajevo gdje će biti obavljena analiza.

- Mi smo u koordinaciji sa Ministarstvom urbanizma I zaštite okoliša, uzorci se šalju u Zavod Kantona u Sarajevu gdje će se tokom dana obaviti analiza na teške metale. Mi ćemo ponoviti i one analize koje mi radimo u našem zavodu, hemijsku i mikrobiološku, radili smo ih jučer i bile su uredne - ističe dr. Medina Bičo, direktorica Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde.

Direktorica Bičo i Nedim Čengić iz Zavoda za javno zdravstvo naglašavaju da su za ove informacije saznali isključivo iz medija, te da nisu dobili bilo kakve zvanične informacije, ali da su izdali upozorenja kako bi djelovali preventivno.

- Ovo su sve sumnje, mi ne znamo tačno o čemu se radi i nažalost nemamo informacije šta je sa izvorom onečišćenja, postoje neki kontakti kantonalnih operativnih centara, ali dok je god aktivan, mi možemo raditi analize, ali tek kad bude otklonjeno i urađena analiza imat ćemo jasniju sliku - kaže Čengić.

Dodaje da prate informacije u medijima, ali da trebaju i zvanične informacije šta se dešava na teritoriji gdje se dogodio incident.

Nepoznat stepen zagađenja

Crnogorski portal Vijesti.me objavio je vijest da je ponor koji je prije nekoliko dana "isisao" šljaku i otpadne vode na flotacijskom odlagalištu Rudnika olova i cinka Šuplja stijena kod Pljevalja doveo do ekološkog incidenta, a otpadne vode završile su u izvorištu Badanj, čije se vode ulijevaju u Ćehotinu.

Za incident se saznalo kada je ribočuvarska služba SRK "Lipljen" došla u posjed fotografija i snimaka, koje potvrđuju opravdanost sumnje da se radi o potencijalno velikoj šteti, nanijetoj životnoj sredini izlijevanjem otpadnih voda punih hemikalija, pišu Vijesti.me.

- Ćehotina se ulijeva u rijeku Drinu, iz koje se putem vodozahvata Vitkovići snabdijeva vodovodni sistem Grada Goražda. Iako u ovom trenutku ne postoje zvanični podaci o stepenu zagađenja rijeke Drine, na osnovu dostupnih informacija i potencijalnog rizika po zdravlje ljudi, iz preventivnih razloga preporučuje se stanovništvu oprez prilikom korištenja vode iz rijeke Drine - objavili su ranije iz Zavoda za javno zdravstvo.

Odjel za inspekcijske poslove Općine Foča u RS također je upozorio stanovnike koji žive u blizini rijeke Ćehotine da vodu iz rijeke ne koriste za zalijevanje bašti, napajanje stoke i kupanje dok analiza vode ne pokaže da je voda bezbjedna.