Vatrogasci uz pomoć „air-traktora“ nastavljaju borbu sa ogromnim požarom kod Gruda

Već četvrti dan bukti šumski požar na području Gruda. Vatrena stihija je zahvatila ogromnu površinu na izrazito nepristupačnom terenu, a požar se s početne lokacije Šušnjari proširio na Pejića Dragu, Svetigoru i Vlašiće.

Helikopter Oružanih snaga BiH koji je na poziv Uprave civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona djelovao sinoć i jutros je bio aktivan na požarištu.

Kako je za „Avaz“ rekao Drago Martinović, direktor Uprave, brojnim vatrogascima na terenu trenutno pomaže „air-traktor“ koji je djelovao i u prethodnim danima.

- Nadamo se da će u poslijepodnevnim satima ponovo djelovati helikopter Oružanih snaga BiH. Situacija je trenutno nešto povoljnija, ali požar nismo još uspjeli staviti pod kontrolu. Trenutno je ugašen na početnoj poziciji, ali je požarišna linija duga i potrebna nam je pomoć iz zraka - rekao nam je Martinović, dodavši da vatrena stihija ne prijeti stambenim objektima.

Na terenu su pripadnici profesionalnih vatrogasnih jedinica iz cijelog kantona, pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava te mještani.