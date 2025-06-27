SBiH: Građani će plaćati skuplju vodu, a umjesto obnove mreže – nova zapošljavanja

Kantonalno vijeće Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Kantonu Sarajevo reagovalo je na odluku Vlade Kantona Sarajevo o usvajanju novog cjenovnika za usluge snabdijevanja pitkom vodom i odvođenja otpadnih voda, koji stupa na snagu 1. jula.

Prema novom cjenovniku, cijena vode za domaćinstva s potrošnjom između 5 i 30 kubnih metara porasla je sa 1,25 KM na 1,66 KM po kubiku, dok je fiksni dio cijene sa dosadašnja 2 KM povećan na 3,26 KM. To znači da će cijena po kubnom metru porasti za čak 32,8%, dok će fiksni dio skuplji za 63%.

SBiH upozorava da će poskupljenje od oko 6 KM mjesečno za potrošnju od 10 kubika vode građanima značiti dodatnih oko 72 KM godišnje. Ukupno, Vodovod i kanalizacija Sarajevo (VIK) na ovaj način planira ostvariti prihod od oko 7 miliona KM godišnje.

Međutim, kako navode iz SBiH-a, ova sredstva neće biti usmjerena na obnovu vodovodne mreže, već na nova zapošljavanja u VIK-u. Podsjećaju da su rezultati dosadašnjih ulaganja, između ostalog i kroz kredit EBRD-a, doveli do povećanja gubitaka u mreži, umjesto smanjenja.

Kantonalni odbor SBiH predviđa da će se nakon poskupljenja vode uslijediti i rast cijena odvoza otpada, a najavljuje se i povećanje cijene električne energije od strane FERK-a. Sve to, smatraju, dodatno će opteretiti kućne budžete građana Sarajeva.

Zaključuju da će građani, umjesto boljeg kvaliteta usluga i obnove infrastrukture, plaćati saniranje gubitaka i nova zapošljavanja u javnim preduzećima, dok ulaganja u mrežu ostaju na zadnjem mjestu.

Kao ironičan završetak, SBiH napominje da će jedina "utjeha" građanima biti osmijeh premijera sa televizijskih ekrana, koji obećava da će Vlada razmatrati zahtjeve kantonalnih preduzeća – što u njihovom tumačenju znači da su poskupljenja već krenula.