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Eko akcija: Jeste li znali da će vlasnici apartmana na Bjelašnici plaćati jeftinije vodu od većine domaćinstava u Sarajevu

Voda kojom se snabdijevaju apartmani na Bjelašnici se, uz visoke troškove, uglavnom pumpa iz Hrasnice, iz sarajevskog vodovoda

Apartmani na Bjelašnici. Screenshot

E. T.

27.6.2025

Nakon vijesti Vlade KS da če u Sarajevu biti više cijene vode, reagirali su i iz Eko Akcije. 

Njihovu reakciju prenosimo u potpunosti:

- Umjesto da im poskupe vodu, apartmani na Bjelašnici će plaćati nižu cijenu vode nego većina domaćinstava u Sarajevu. 

Jeste li znali da će, nakon najnovijeg poskupljenja vode u Sarajevu, višestruko privilegovani vlasnici nelegalnih apartmana na Bjelašnici plaćati nižu cijenu vode nego najveći dio stanovnika Sarajeva?

- Procjena Vodovoda je da bi cijena vode za potrošače na Bjelašnici trebala biti PET PUTA VEĆA od sadašnje cijene vode u Kantonu Sarajevo.

- Voda kojom se snabdijevaju apartmani na Bjelašnici se, uz visoke troškove, uglavnom pumpa iz Hrasnice, iz sarajevskog vodovoda.

- Voda je poskupjela samo za višečlana domaćinstva koja troše između 5 i 30 m3 vode mjesečno.

Mjesečna potrošnja vode apartmana na Bjelašnici, koji se koriste uglavnom vikendom, uglavnom je ispod 5 m3, tako da za njih voda praktično nije poskupjela.

- Vodovod je još 2018. tražio od Vlade Kantona Sarajevo izmjenu tarifnog sistema kako bi se povisila cijena za potrošače na Bjelašnici, no razne postave kantonalnih vlada to nikada nisu uradile - navode iz Eko akcije. 

# BJELAŠNICA
# KANTON SARAJEVO
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