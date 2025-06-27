Eko akcija: Jeste li znali da će vlasnici apartmana na Bjelašnici plaćati jeftinije vodu od većine domaćinstava u Sarajevu

Nakon vijesti Vlade KS da če u Sarajevu biti više cijene vode, reagirali su i iz Eko Akcije.

Njihovu reakciju prenosimo u potpunosti:

- Umjesto da im poskupe vodu, apartmani na Bjelašnici će plaćati nižu cijenu vode nego većina domaćinstava u Sarajevu.

Jeste li znali da će, nakon najnovijeg poskupljenja vode u Sarajevu, višestruko privilegovani vlasnici nelegalnih apartmana na Bjelašnici plaćati nižu cijenu vode nego najveći dio stanovnika Sarajeva?

- Procjena Vodovoda je da bi cijena vode za potrošače na Bjelašnici trebala biti PET PUTA VEĆA od sadašnje cijene vode u Kantonu Sarajevo.

- Voda kojom se snabdijevaju apartmani na Bjelašnici se, uz visoke troškove, uglavnom pumpa iz Hrasnice, iz sarajevskog vodovoda.

- Voda je poskupjela samo za višečlana domaćinstva koja troše između 5 i 30 m3 vode mjesečno.

Mjesečna potrošnja vode apartmana na Bjelašnici, koji se koriste uglavnom vikendom, uglavnom je ispod 5 m3, tako da za njih voda praktično nije poskupjela.

- Vodovod je još 2018. tražio od Vlade Kantona Sarajevo izmjenu tarifnog sistema kako bi se povisila cijena za potrošače na Bjelašnici, no razne postave kantonalnih vlada to nikada nisu uradile - navode iz Eko akcije.