Video / Slika i prilika nemara vlasti u Sarajevu: Most malezijsko-bh. prijateljstva u katastrofalnom stanju, eksera na sve strane

Nalazi u naselju Čengić Vila i spaja glavnu saobraćajnicu s Bosmalom u naselju Hrasno. Prošlo je tačno 20 godina od njegovog otvaranja, a od tada, čini se, nije uložena ni marka u njega.

Slika i prilika nemara vlasti u Sarajevu je Most malezijsko-bh. prijateljstva, koji je u narodu nazvan i "Bosmalov most".

Novac je investirao Zavod za izgradnju KS od takse koju je Bosmal platio za uređenje zemljišta, a svečanom otvaranju su prisustvovale tada i brojne zvanice poput malezijskog premijera, tadašnjeg člana Predsjedništva BiH rahmetli Sulejmana Tihić i premijera KS Denisa Zvizdića.

U Novom Sarajevu i KS su se promijenile brojne vlasti, ali ovaj most je i dalje ruglo.

Na konstrukciji sa strane se nalazi i drveni dio koji je u fazi raspada, a iz njega na sve strane izviruju ekseri.

Bilo je najavljeno da će biti rekonstruisan do kraja prošle godine, no to se nije desilo. Šta je razlog, nije poznato.

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