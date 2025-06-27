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SARAJEVO

Reis Kavazović s Nikšićem i Dizdarom: Fokus na obilježavanju 30. godišnjice genocida u Srebrenici i podršci povratnicima

Dizdar je informisao o projektima Ministarstva u kontekstu jačanja održivog povratka i ekonomskog osnaživanja povratničkih zajednica

Održan sastanak. Vlada FBiH

S. S.

27.6.2025

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić održali su danas sastanak na kojem je razgovarano o više važnih tema od značaja za društvo i državu.

U fokusu razgovora bila je organizacija obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici, koja predstavlja važan trenutak kolektivnog sjećanja, ali i odgovornosti prema žrtvama i njihovim porodicama. Također, razgovarano je o podršci povratnicima kroz konkretne projekte i aktivnosti usmjerene na poboljšanje uslova života u povratničkim sredinama. Tema razgovora, pored navedenih, bila je i aktuelna ekonomska situacija i stabilnost Federacije i države Bosne i Hercegovine.

Sastanku je prisustvovao i federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar, koji je informisao o tekućim i planiranim projektima Ministarstva u kontekstu jačanja održivog povratka i ekonomskog osnaživanja povratničkih zajednica.

Sudionici sastanka su izrazili spremnost za daljnju saradnju, posebno u periodu priprema za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici, te u nastavku zajedničkog djelovanja u interesu svih građana Bosne i Hercegovine.

# HUSEIN EF. KAVAZOVIĆ
# NERIN DIZDAR
# NERMIN NIKŠIĆ
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