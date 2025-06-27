Mijatović: Presude se ne komentiraju, nego sprovode, građanska ideja se jača u Banjoj Luci i Hercegovini, sve ostalo je šuplja priča

Federalni dopremijer Vojin Mijatović (SDP), govoreći o presudi Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u slučaju "Slaven Kovačević", poručio je da se sudske presude ne komentiraju, nego sprovode, bez obzira da li se nekom svidjele ili ne.
- Građanski koncept se promoviše i zagovara, a ne nameće, izbori su jedina prilika da se isti koncept širi i da ga prihvati što veći broj ljudi. Ponovit ću hiljaditi put, građanska BiH se brani i jača na izborima i u Banjoj Luci i u Hercegovini, sve drugo je šuplja priča. I dok se tri decenije šupljira oko građanskog koncepta, mi u Banjoj Luci uporno radimo i malim koracima guramo proces naprijed, naravno to mnogima koji javno ginu za isti koncept jako smeta. Licimjerje na kub.
Idu nam izbori za nešto više od godinu dana, jedini recept je jačanje građanske i BiH ideje u Banjoj Luci i Hercegovini, sve drugo je licimerje i šuplja priča. Zašto većinski broj glasača u Banjoj Luci i Hercegovini ne glasa za građanski koncept, ko ih je udaljio za ove tri decenije od toga, to je ključno pitanje? Zašto većinski dio u FBiH i u Sarajevu ne glasa za građanski koncept, ko im je isti zgadio i udaljio ih od toga, zašto većinski građani glasaju za nacionaliste, to je ključno pitanje?
Kada čujem da se ultra desnica u FBiH oglašava oko građanskog koncepta i zagovara isti, to građane gura samo korak nazad od istog koncepta. Licimjerje BiH politike je dostiglo svoj maksimum, nemojte više lagati, većina vas u BiH politici na prvom mjestu želi samo vlast, a na drugom da ste Srbi, Bošnjaci i Hrvati, neće niko od vas građansku BiH i da budete Bosanci i Hercegovci, il ako vas ima to je jako mali dio - naglasio je Mijatović.