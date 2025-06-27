Mijatović: Presude se ne komentiraju, nego sprovode, građanska ideja se jača u Banjoj Luci i Hercegovini, sve ostalo je šuplja priča

Federalni dopremijer Vojin Mijatović (SDP), govoreći o presudi Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u slučaju "Slaven Kovačević", poručio je da se sudske presude ne komentiraju, nego sprovode, bez obzira da li se nekom svidjele ili ne.

- Građanski koncept se promoviše i zagovara, a ne nameće, izbori su jedina prilika da se isti koncept širi i da ga prihvati što veći broj ljudi. Ponovit ću hiljaditi put, građanska BiH se brani i jača na izborima i u Banjoj Luci i u Hercegovini, sve drugo je šuplja priča. I dok se tri decenije šupljira oko građanskog koncepta, mi u Banjoj Luci uporno radimo i malim koracima guramo proces naprijed, naravno to mnogima koji javno ginu za isti koncept jako smeta. Licimjerje na kub.