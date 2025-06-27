Obilježena 33. godišnjica „žive lomače“ na Bikavcu: Više od 70 civila zatočeno i živo zapaljeno

Danas se navršavaju 33 godine od „žive lomače“ na Bikavcu, jednog od najmonstruoznijih zločina počinjenih u ratovima na području bivše Jugoslavije.

U ovom višegradskom naselju, u kući Mehe Aljića, 27. juna 1992. godine pripadnici VRS, predvođeni doživotnim osuđenikom Milanom Lukićem, zatočili su više od 70 civila, a potom ih žive zapalili.

Samo 13 dana ranije u Pionirskoj ulici u Višegradu također je zapaljeno oko 70 žena i djece, među kojima i beba od dva dana.

- Do danas nije pronađena nijedna kost, nijedna žrtva Pionirske i Bikavca nema svoj mezar. Nadamo se da će tužilaštvo početi raditi, jer u istražnom postupku i davanju iskaza preživjelih žrtava, koji su bili u neposrednoj blizini, poznato je ko je sve ovdje učestvovao. Nadamo se da će se sada, kad budu rađeni predmeti s oznakom A, mnogi slučajevi otkriti. Mnogo je vremena prošlo, 33 godine porodice tragaju za kostima svojih najdražih i to je neshvatljivo. Ovo je područje bilo bošnjačko, 3-4 kuće imaju Sekulića i neki od Sekulića trebalo bi da progovori. Možda uskoro proradi ljudska svijest velikih vjernika, koji će reći: „Ne mogu otići na onaj svijet, a da ne ispričam istinu“ – kazala je predsjednica Udruženja „Žena – žrtva rata“ Bakira Hasečić.