Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VIŠEGRAD

Na Bikavcu je zapaljena cijela porodica Esada Tufekčića: Moja je životna želja da im pronađem kosti

Ovdje je zapaljeno preko 70 civila, pretežno majki s djecom, među kojima je bila i cijela moja porodica, ispričao je

Esad Tufekčić. Avaz

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

27.6.2025

Danas je u naselju Bikavac u Višegradu obilježena 33. godišnjica monstruoznog zločina na više od 70 civila, koji su 27. juna 1992. godine živi zapaljeni u podrumu kuće Mehe Aljića. Na Bikavcu je ubijena cijela porodica Esada Tufekčića – supruga, kćerka od pet i sin od dvije godine.

- Ovdje je zapaljeno preko 70 civila, pretežno majki s djecom, među kojima je bila i cijela moja porodica. Oni su živi zapaljeni. 33 godine tragamo za njihovim kostima, ali bez uspjeha. Moja je životna želja da pronađem kosti mojih najmilijih, da ih dostojno ukopam i da imam gdje da im proučim fatihu – kazao je Tufekčić.

# VIŠEGRAD
# ESAD TUFEKČIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (10)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.