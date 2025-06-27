Na Bikavcu je zapaljena cijela porodica Esada Tufekčića: Moja je životna želja da im pronađem kosti

Danas je u naselju Bikavac u Višegradu obilježena 33. godišnjica monstruoznog zločina na više od 70 civila, koji su 27. juna 1992. godine živi zapaljeni u podrumu kuće Mehe Aljića. Na Bikavcu je ubijena cijela porodica Esada Tufekčića – supruga, kćerka od pet i sin od dvije godine.

- Ovdje je zapaljeno preko 70 civila, pretežno majki s djecom, među kojima je bila i cijela moja porodica. Oni su živi zapaljeni. 33 godine tragamo za njihovim kostima, ali bez uspjeha. Moja je životna želja da pronađem kosti mojih najmilijih, da ih dostojno ukopam i da imam gdje da im proučim fatihu – kazao je Tufekčić.