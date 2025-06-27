Iz "Mostarskog kruga" poslali novo pismo Šmitu: Kazalište se gradi nezakonito izvan gabarita i regulacionog plana

Obraćamo Vam se po treći put, kao zabrinuti građani Mostara okupljeni u inicijativu “Mostarski krug”, povodom nastavka nezakonite izgradnje zgrade Hrvatskog narodnog kazališta (HNK) u centralnoj gradskoj zoni Mostara.

Iz inicijative građana „Mostarski krug“ ponovo su se obratili otvorenim pismom visokom predstavniku u BiH, Kristijanu Šmitu (Christian Schmidt), te su mu ovog puta, kako su naveli, poslali i dokaze da je zgrada Hrvatskog narodnog kazališta (HNK) u Mostaru osim što je nelegalno izgrađena izašla i iz gabarita „dozvole za gradnju“ iz 1995. godine, koju je OHR poništio 1996., na koje se pojedinci pozivaju.

U prethodna dva upozorenja apelirali smo na Vašu odgovornost, kao i na neophodnost reakcije međunarodne zajednice na očigledno kršenje zakona, urbanističkog plana i osnovnih demokratskih principa u ovom gradu. Nakon prvog pisma, iznijeli ste osvrte na slučajeve u UN-u, dok ste, tokom nedavne posjete Mostaru, izbjegli komentarisanje izgradnje objekta HNK, iako su nezakonitosti već tada bile široko dokumentovane.

Danas Vam, uz dužno poštovanje, dostavljamo konkretne i nedvosmislene dokaze da su institucije i pojedinci koje štitite – konkretno gradonačelnik Mario Kordić i inspektor Marin Musa – davali lažne i obmanjujuće informacije u vezi sa zakonitošću ove gradnje.

Građevinska dokumentacija

Navodimo Vam samo neke činjenice:

Stručna analiza i geodetske podloge koje su objavljene u medijima (Mostar.live, 27.06.2025.) pokazuju da se objekat HNK gradi čak i izvan okvira (fantomskog) Regulacionog plana iz 1995. godine, na osnovu kojeg je izdato sumnjivo odobrenje za gradnju.

Preklapanjem katastarskih i planskih podloga utvrđeno je da tlocrtna površina objekta prelazi dozvoljeni obim za 987 m² – predviđeno je 1.923 m², a gradi se 2.910 m².

Ukupna površina objekta koji se gradi (uzimajući u obzir sve etaže) iznosi više od 5.000 m², što predstavlja grubo kršenje Regulacionog plana, Zakona o građenju, Zakona o prostornom uređenju i Zakona o upravnom postupku.

Na terenu ne postoji validna građevinska dokumentacija, što je utvrdila inspekcija Ministarstva građenja i prostornog uređenja HNK.

Gradonačelnik Kordić, umjesto da preuzme odgovornost, najavio je krivične prijave protiv inspektora koji su otkrili nepravilnosti, jasno demonstrirajući zloupotrebu političke moći i pokušaj zastrašivanja institucija sistema.

Reakcija HDZ-a, kojom pokušavaju ovaj problem prikazati kao napad na “hrvatski identitet”, predstavlja klasičnu zloupotrebu nacionalnog narativa u cilju prikrivanja nezakonitosti.

S obzirom na sve navedeno, tražimo od Vas kao Visokog predstavnika da:

Imenujete nezavisnu komisiju sastavljenu od inspektora Grada, Kantona i eksperata iz OHR-a, koja će ispitati sve okolnosti izgradnje HNK;

Zaštitite integritet zakonodavnog i upravnog poretka Grada Mostara od političke instrumentalizacije od strane lokalne vlasti;

Vladavina prava

Osigurate da državne institucije, uključujući Tužilaštvo BiH – s obzirom na to da se radi o ulaganju više miliona eura susjedne države – ne podliježu pritiscima i da nezavisno i temeljito ispitaju ulogu svih odgovornih.

Gradnja bilo kojeg objekta – bio on kazalište, džamija, sinagoga ili tržni centar – mora biti u skladu sa zakonom, bez privilegija i bez pritisaka, a pogotovo u centralnoj zoni koja je međunarodnim sporazumom u Rimu potvrđena kao prostor u koji se može graditi isključivo zajedničkim potpisima i odlukama. Taj princip je uveo Vaš prethodnik, časni administrator i diplomata Hans Koschnik, kojeg su, zbog ovog istog lokaliteta, pokušali linčovati hrvatski ekstremisti.

Visoki predstavniče,

Vladavina prava mora važiti jednako za sve. Građanima Mostara – Hrvatima, Bošnjacima, Srbima i Ostalima – treba sigurnost, transparentnost i jednakost pred zakonom.

U Mostaru danas nema višak kazališta. Ima višak bahatosti, ignorisanja zakona i zloupotreba. Ima i manjak pravde.

Nadamo se da ćete prepoznati ozbiljnost situacije i da nećete dozvoliti da zakon ostane mrtvo slovo na papiru.