Sutra počinje "Bihaćko ljeto": Brojne predstave i koncerti s poznatim imenima, otvaraju ga Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić

Festival scenskih umjetnosti "Bihaćko ljeto" počinje sutra. Riječ je o festivalu koji je skoro trideset godina prepoznat među građanima Bihaća, Unsko-sanskog kantona, ali i širom države i regije.
FESTIVAL
Festival zatvaramo 14. jula velikim koncertom Marka Luisa i njegovog benda, kaže Begatović
Bihaćko ljeto. Avaz
Festival scenskih umjetnosti "Bihaćko ljeto" počinje sutra. Riječ je o festivalu koji je skoro trideset godina prepoznat među građanima Bihaća, Unsko-sanskog kantona, ali i širom države i regije.
17 dana građani i brojni turisti koji pristižu u grad na rijeci Uni, će imati priliku posjetiti 12 pozorišnih predstava, uživati u dva koncerta poznatih imena te pogledati dvije filmske premijere.
Organizatori poručuju da je sadržaj koncipiran za sve uzraste, a pristižu i brojna poznata imena poput Zijaha Sokolovića, Emira Hadžihafizbegovića, Radoslava Milenkovića, Tatjane Kecman te pozorišta i umjetničke ekipe iz Zagreba, Banje Luke i Tuzle.
Tim povodom smo razgovarali s Ernom Begatović, direktoricom Kulturnog centra u Bihaću.
- "Bihaćko ljeto" otvaramo spektakularnim koncertom Miroslava Tadića i Vlatka Stefanovskog. Posebno smo ponosni jer smo ovaj dvojac doveli u Bihać. Želim reći da će ulaz na otvorenju biti besplatan, to je jedan divan poklon za građane Bihaća. Od 12 predstava, dvije će biti za djecu, imat ćemo izložbu fotografija Raise Šehu, naše Bišćanke sa adresom u Sarajevu, dva dokumentarna filma, autor jednog je Ervin Duratović, bihaćki autor. Njegov film govori o muzičarima iz Bihaća u periodu 1992.-1995. godina. Drugi film je autora Ramiza Huremagića i govori o gospođi koja je ustanovila festival "Bihaćko ljeto". Ulaz na te dvije premijere će biti besplatan. Festival zatvaramo 14. jula velikim koncertom Marka Luisa i njegovog benda. Ulaz na predstave za odrasle bit će 10 KM, a ostali sadržaji će biti besplatni. Pozivam sve građane USK da dođu na festival "Bihaćko ljeto", to nam je prvi i jedini krajiški festival teatra. Ponosni smo i spremni, dobrodošli u Bihać, na sami vrh BiH - kazala je Begatović za "Avaz".
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