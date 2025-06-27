Sutra počinje "Bihaćko ljeto": Brojne predstave i koncerti s poznatim imenima, otvaraju ga Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić

Festival scenskih umjetnosti "Bihaćko ljeto" počinje sutra. Riječ je o festivalu koji je skoro trideset godina prepoznat među građanima Bihaća, Unsko-sanskog kantona, ali i širom države i regije.

17 dana građani i brojni turisti koji pristižu u grad na rijeci Uni, će imati priliku posjetiti 12 pozorišnih predstava, uživati u dva koncerta poznatih imena te pogledati dvije filmske premijere.

Organizatori poručuju da je sadržaj koncipiran za sve uzraste, a pristižu i brojna poznata imena poput Zijaha Sokolovića, Emira Hadžihafizbegovića, Radoslava Milenkovića, Tatjane Kecman te pozorišta i umjetničke ekipe iz Zagreba, Banje Luke i Tuzle.