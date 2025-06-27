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POLJOPRIVREDA

Žetva pšenice u toku, otkupna cijena misterija: Kilogram pšenice jeftiniji od kifle!

Kilogram pšenice postao je jeftiniji od kifle, ali u ovako nakaradnoj državi ništa nas ne može iznenaditi, kaže Bakajlić

Pšenica. Facebook

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

27.6.2025

Na području Semberije počela je žetva pšenice, čiji prinos je zadovoljavajući, a kvalitet odličan. Nedostaje još samo otkupna cijena, koju mlinari još nisu ponudili poljoprivrednim proizvođačima. Zbog toga su semberski poljoprivrednici prije nekoliko dana blokirali granični prijelaz Rača, te poručili da je riječ samo o protestu upozorenja.

Nakaradna država

U najkraćem, kilogram pšenice ne daju za kiflu, odnosno tridesetak feninga, koliko se neformalno pominje.

- Kilogram pšenice postao je jeftiniji od kifle, ali u ovako nakaradnoj državi ništa nas ne može iznenaditi. Ovo je bio samo protest upozorenja, a pripremamo blokadu pola BiH. Do sljedeće nedjelje će žetva biti završena, a onda ću pozvati sve poljoprivrednike da jednom sjednemo, da to riješimo i da znamo na čemu smo. Ako se domaća proizvodnja ne može zaštititi, onda da i ne radimo više – kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednika Semberije i Majevice Savo Bakajlić.  

Više od potreba

Dodaje da se problemi domaćih proizvođača, ne računajući vremenske nepogode, konstantno smjenjuju, od stočarstva do ratarstva i voćarstva.

Bakajlić: Ovo je bio samo protest upozorenja. Avaz

- Mi ne možemo ni jednu trećinu za potrebe BiH da proizvedemo, pa je problem i ta trećina. Kakve bismo probleme imali da proizvodimo za trećinu više od potreba – ističe Bakajlić.

Ovo je bio samo protest upozorenja, a pripremamo blokadu pola BiH. Do sljedeće nedelje će žetva biti završena.

# POLJOPRIVREDA
# SEMBERIJA
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