Dok zemlje zapadnog Balkana uklanjanju granice: BiH i dalje pravi zidove – sama sebi

U regionalnim inicijativama BiH se često nalazi na papiru – ali rijetko i u suštinskom djelovanju. Dok se ostale zemlje zapadnog Balkana sve aktivnije povezuju kroz CEFTA-u, Berlinski proces i Zajedničko regionalno tržište (RCC), Bosna i Hercegovina tapka u mjestu. Razlog nije u nedostatku resursa, nego u nedostatku volje, koordinacije i političke zrelosti.
- Od 1990-ih godina, različiti institucionalni mehanizmi regionalne saradnje su dio strategije politike proširenja i kohezivnog ekonomskog razvoja EU – pojašnjava za „Dnevni avaz“ Elmir Sadiković, profesor na Fakultetu politički nauka u Sarajevu.
Kako kaže, cilj tih inicijativa je da se zemlje kandidatkinje pripreme za jedinstveno evropsko tržište, ali i da stabilizuju međusobne odnose – što je, kako dodaje, „ključni uslov za punopravno članstvo u EU“.
No, dok se mehanizmi nude – odgovornost ostaje na domaćem terenu.
- U slučaju Bosne i Hercegovine, zbog složene ustavne strukture, načina donošenja odluka i unutrašnje političke nestabilnosti, mehanizmi regionalne saradnje imaju posebnu kompleksnost – kaže Sadiković.
Dodaje da u BiH postoje antievropski orijentisane političke strukture koje otvoreno i uspješno instrumentaliziraju postojeće institucionalne mehanizme kako bi opstruisale integracijske procese, pa i mehanizme regionalne saradnje.
Sadiković: CEFTA dobro iskorištena. FPN
Sadiković: CEFTA dobro iskorištena. FPN
Nema zamjene za EU
Sadiković upozorava da regionalna saradnja ne može biti zamjena za evropske integracije.
- Regionalna saradnja bez jasne evropske perspektive je potencijalno kontraproduktivna u kontekstu dugoročnog političkog, demokratskog i ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine – ističe on.
Glasnogovornik Delegacije Evropske unije i Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovin Ferdinand Koenig ističe kako se aktivnim učešćem u Berlinskom procesu i Zajedničkom regionalnom tržištu uspostavljaju važne pretpostavke za napredak Bosne i Hercegovine i njenih susjeda na evropskom putu i stvaranje novih ekonomskih prilika, uključujući kroz provođenje reformi u skladu s evropskim standardima i zakonima.
- Bosna i Hercegovina je potpisala pet sporazuma o unapređenju regionalne mobilnosti na samitima Berlinskog procesa. Tri od pet tih sporazuma o mobilnosti su već ratifikovani od strane Bosne i Hercegovine, čime su građanima ponuđene nove mogućnosti kroz priznavanje obrazovnih i stručnih kvalifikacij - navodi Koenig.
No, kao problem ističe da dva sporazuma još uvijek nisu ratifikovana.
- Potrebno je da Bosna i Hercegovina hitno ratifikuje sporazum o slobodi kretanja sa ličnim kartama, koji je potpisan u novembru 2022. godine. To je ključna prekretnica Zajedničkog regionalnog tržišta i značajan iskorak ka uklanjanju prepreka mobilnosti ljudi u regionu. Bosna i Hercegovina je također potpisala sporazum o pristupu visokom obrazovanju i upisu na studije na Zapadnom Balkanu u oktobru 2024. godine, koji još čeka na ratifikaciju - kaže Koenig.
Ukidanje rominga na zapadnom Balkanu Koenig navodi kao najbolji primjer koristi regionalne integracije, jer je korištenje mobilnog interneta u romingu poraslo je za 70 posto, što je korist za milione ljudi.
Kenig: Posebna kompleksnost BiH . EU delegacija
Kenig: Posebna kompleksnost BiH. EU delegacija
Ratificiranje sporazuma
Da u praksi ipak postoji određeni pomak potvrđuju i konkretne brojke. Prema podacima za prva četiri mjeseca 2025. godine, BiH je povećala izvoz u CEFTA regiju za 69 miliona KM. Najveći procentualni rast zabilježen je prema Albaniji (396 posto) i Crnoj Gori (98 posto). No, iza ovih cifara stoji niz neiskorištenih prilika i blokada.
- Sporazum CEFTA je relativno dobro iskorišten, što pokazuju podaci o robnoj razmjeni. Međutim, poslovna zajednica se i dalje suočava s administrativnim i tehničkim barijerama, neujednačenom primjenom propisa, te složenim carinskim i inspekcijskim procedurama – ističe u razgovoru za "Dnevni avaz" glasnogovornik Delegacije Evropske unije i Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini - navodi Ahmet Egrlić, predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH.
Egrlić: BiH još nije ratifikovala dva ključna sporazuma . Facebook
Egrlić: BiH još nije ratifikovala dva ključna sporazuma. Facebook
Iz perspektive poslovne zajednice BiH, ključne prepreke za razvoj regionalne privredne saradnje su administrativne i tehničke barijere, neujednačena primjena propisa, različiti standardi među zemljama, te neusklađeni carinski i inspekcijski postupci. Iako na političkom nivou postoje sporazumi o olakšanoj trgovini, njihova praktična primjena često nailazi na poteškoće, posebno na graničnim prelazima i u procesu priznavanja dokumenata.
- Ilustracije radi, problem nepriznavanja veterinarskih certifikata između pojedinih CEFTA zemalja usporava izvoz proizvoda životinjskog porijekla. Domaći proizvođači koji izvoze, naprimjer, mliječne proizvode u Srbiju, suočavaju se s dodatnim analizama i birokratskim procedurama, iako su proizvodi prethodno prošli sve neophodne kontrole. To povećava troškove, produžava vrijeme isporuke i smanjuje konkurentnost kompanija - kazao je Egrlić.
Na štetu privrednika
Međutim, iz političkih struktura dolaze poruke koje dodatno komplikuju sliku. Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac otvoreno izražava nezadovoljstvo Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju s EU:
- Smatram da je ovaj sporazum ispregovaran na štetu naših privrednika, posebno u sektoru poljoprivrede. Pokrenuli smo inicijativu za adaptaciju SSP-a, ali u Savjetu ministara ne postoji politička saglasnost – navodi Košarac.
Košarac ne krije ni svoju naklonost prema inicijativi „Otvoreni Balkan“, za koju kaže da je „dala konkretne i najefikasnije rezultate“.
- Zahvaljujući toj inicijativi, došlo je do olakšanog protoka ljudi, roba i usluga između Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije. Nažalost, zbog političkih predrasuda iz FBiH, BiH nije njen član – tvrdi on.
Za njega, Evropska unija ne bi trebala biti jedina vanjskopolitička orijentacija.
- Smatram da svi u BiH treba da radimo na otvaranju novih tržišta – Ruske Federacije, Kine, UAE, Saudijske Arabije. Recimo, prošle sedmice sam bio u Moskvi, gdje smo dogovorili izvoz mesa, mlijeka, prerađevina i voća na rusko tržište – navodi Košarac.
Košarac: BiH treba otvarati nova tržišta. Vijeće ministara BiH
Košarac: BiH treba otvarati nova tržišta. Vijeće ministara BiH
No, takve poruke dolaze u kontradikciju s preporukama institucija koje koordiniraju regionalne integracije. Iz samog RCC-a poručuju da su ključni uspjesi već ostvareni, ali da BiH mora hitno ispuniti obaveze.
- Zajedničko regionalno tržište predstavlja platformu za rast i integraciju, ali je na svakoj ekonomiji ponaosob da iskoristi te prilike – usklađivanjem zakonodavstva, jačanjem institucija i kontinuiranom posvećenošću regionalnoj saradnji – navodi se u odgovoru RCC-a za „Dnevni avaz“.
Podsjećaju da čak 82 posto građana zapadnog Balkana danas podržava regionalnu saradnju – najviše otkad se mjere ti podaci. Ipak, BiH je jedina zemlja u regionu koja još nije dostavila Reformsku agendu Evropskoj komisiji. Bez tog dokumenta, nema ni pristupa sredstvima iz Plana rasta EU za zapadni Balkan, vrijednim više od milijardu eura.
Politički limbo
Vrijeme ističe. Dok region ide naprijed, Bosna i Hercegovina ostaje zaglavljena u političkom limbu. Evropska unija šalje jasan signal: vrata su otvorena, ali ključ drži sama BiH. Pitanje je – ima li ko da ga okrene? Ili ćemo, kao toliko puta do sada, ostati pred tim vratima, zagledani u tuđi napredak, dok unutar naših zidova i dalje traje beskrajna politička prepirka o tome ko će prvi prići bravi – a ko će kome podmetnuti nogu.