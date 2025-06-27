Dok zemlje zapadnog Balkana uklanjanju granice: BiH i dalje pravi zidove – sama sebi

U regionalnim inicijativama BiH se često nalazi na papiru – ali rijetko i u suštinskom djelovanju. Dok se ostale zemlje zapadnog Balkana sve aktivnije povezuju kroz CEFTA-u, Berlinski proces i Zajedničko regionalno tržište (RCC), Bosna i Hercegovina tapka u mjestu. Razlog nije u nedostatku resursa, nego u nedostatku volje, koordinacije i političke zrelosti. - Od 1990-ih godina, različiti institucionalni mehanizmi regionalne saradnje su dio strategije politike proširenja i kohezivnog ekonomskog razvoja EU – pojašnjava za „Dnevni avaz“ Elmir Sadiković, profesor na Fakultetu politički nauka u Sarajevu. Kako kaže, cilj tih inicijativa je da se zemlje kandidatkinje pripreme za jedinstveno evropsko tržište, ali i da stabilizuju međusobne odnose – što je, kako dodaje, „ključni uslov za punopravno članstvo u EU“. No, dok se mehanizmi nude – odgovornost ostaje na domaćem terenu. - U slučaju Bosne i Hercegovine, zbog složene ustavne strukture, načina donošenja odluka i unutrašnje političke nestabilnosti, mehanizmi regionalne saradnje imaju posebnu kompleksnost – kaže Sadiković. Dodaje da u BiH postoje antievropski orijentisane političke strukture koje otvoreno i uspješno instrumentaliziraju postojeće institucionalne mehanizme kako bi opstruisale integracijske procese, pa i mehanizme regionalne saradnje.

Sadiković: CEFTA dobro iskorištena . FPN Sadiković: CEFTA dobro iskorištena . FPN

Nema zamjene za EU Sadiković upozorava da regionalna saradnja ne može biti zamjena za evropske integracije. - Regionalna saradnja bez jasne evropske perspektive je potencijalno kontraproduktivna u kontekstu dugoročnog političkog, demokratskog i ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine – ističe on.

Glasnogovornik Delegacije Evropske unije i Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovin Ferdinand Koenig ističe kako se aktivnim učešćem u Berlinskom procesu i Zajedničkom regionalnom tržištu uspostavljaju važne pretpostavke za napredak Bosne i Hercegovine i njenih susjeda na evropskom putu i stvaranje novih ekonomskih prilika, uključujući kroz provođenje reformi u skladu s evropskim standardima i zakonima. - Bosna i Hercegovina je potpisala pet sporazuma o unapređenju regionalne mobilnosti na samitima Berlinskog procesa. Tri od pet tih sporazuma o mobilnosti su već ratifikovani od strane Bosne i Hercegovine, čime su građanima ponuđene nove mogućnosti kroz priznavanje obrazovnih i stručnih kvalifikacij - navodi Koenig. No, kao problem ističe da dva sporazuma još uvijek nisu ratifikovana. - Potrebno je da Bosna i Hercegovina hitno ratifikuje sporazum o slobodi kretanja sa ličnim kartama, koji je potpisan u novembru 2022. godine. To je ključna prekretnica Zajedničkog regionalnog tržišta i značajan iskorak ka uklanjanju prepreka mobilnosti ljudi u regionu. Bosna i Hercegovina je također potpisala sporazum o pristupu visokom obrazovanju i upisu na studije na Zapadnom Balkanu u oktobru 2024. godine, koji još čeka na ratifikaciju - kaže Koenig. Ukidanje rominga na zapadnom Balkanu Koenig navodi kao najbolji primjer koristi regionalne integracije, jer je korištenje mobilnog interneta u romingu poraslo je za 70 posto, što je korist za milione ljudi.

Kenig: Posebna kompleksnost BiH . EU delegacija Kenig: Posebna kompleksnost BiH . EU delegacija



Ratificiranje sporazuma Da u praksi ipak postoji određeni pomak potvrđuju i konkretne brojke. Prema podacima za prva četiri mjeseca 2025. godine, BiH je povećala izvoz u CEFTA regiju za 69 miliona KM. Najveći procentualni rast zabilježen je prema Albaniji (396 posto) i Crnoj Gori (98 posto). No, iza ovih cifara stoji niz neiskorištenih prilika i blokada. - Sporazum CEFTA je relativno dobro iskorišten, što pokazuju podaci o robnoj razmjeni. Međutim, poslovna zajednica se i dalje suočava s administrativnim i tehničkim barijerama, neujednačenom primjenom propisa, te složenim carinskim i inspekcijskim procedurama – ističe u razgovoru za "Dnevni avaz" glasnogovornik Delegacije Evropske unije i Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini - navodi Ahmet Egrlić, predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH.



Egrlić: BiH još nije ratifikovala dva ključna sporazuma . Facebook Egrlić: BiH još nije ratifikovala dva ključna sporazuma . Facebook

Iz perspektive poslovne zajednice BiH, ključne prepreke za razvoj regionalne privredne saradnje su administrativne i tehničke barijere, neujednačena primjena propisa, različiti standardi među zemljama, te neusklađeni carinski i inspekcijski postupci. Iako na političkom nivou postoje sporazumi o olakšanoj trgovini, njihova praktična primjena često nailazi na poteškoće, posebno na graničnim prelazima i u procesu priznavanja dokumenata. - Ilustracije radi, problem nepriznavanja veterinarskih certifikata između pojedinih CEFTA zemalja usporava izvoz proizvoda životinjskog porijekla. Domaći proizvođači koji izvoze, naprimjer, mliječne proizvode u Srbiju, suočavaju se s dodatnim analizama i birokratskim procedurama, iako su proizvodi prethodno prošli sve neophodne kontrole. To povećava troškove, produžava vrijeme isporuke i smanjuje konkurentnost kompanija - kazao je Egrlić. Na štetu privrednika Međutim, iz političkih struktura dolaze poruke koje dodatno komplikuju sliku. Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac otvoreno izražava nezadovoljstvo Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju s EU: - Smatram da je ovaj sporazum ispregovaran na štetu naših privrednika, posebno u sektoru poljoprivrede. Pokrenuli smo inicijativu za adaptaciju SSP-a, ali u Savjetu ministara ne postoji politička saglasnost – navodi Košarac. Košarac ne krije ni svoju naklonost prema inicijativi „Otvoreni Balkan“, za koju kaže da je „dala konkretne i najefikasnije rezultate“. - Zahvaljujući toj inicijativi, došlo je do olakšanog protoka ljudi, roba i usluga između Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije. Nažalost, zbog političkih predrasuda iz FBiH, BiH nije njen član – tvrdi on. Za njega, Evropska unija ne bi trebala biti jedina vanjskopolitička orijentacija. - Smatram da svi u BiH treba da radimo na otvaranju novih tržišta – Ruske Federacije, Kine, UAE, Saudijske Arabije. Recimo, prošle sedmice sam bio u Moskvi, gdje smo dogovorili izvoz mesa, mlijeka, prerađevina i voća na rusko tržište – navodi Košarac.



Košarac: BiH treba otvarati nova tržišta . Vijeće ministara BiH Košarac: BiH treba otvarati nova tržišta . Vijeće ministara BiH