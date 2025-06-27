Nikšić: Nadam se da će smanjenje doprinosa značiti povećanje plaća, sve je na poslodavcima

Federalno ministarstvo finansija donijelo je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa, kojim se vrši usklađivanje s odredbama novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, koji je danas objavljen u Službenim novinama Federacije BiH. Suštinska novina odnosi se na primjenu zbirne stope doprinosa od 36 posto, koja se počinje obračunavati za plate od mjeseca jula 2025. godine.

Kako je precizirano u Pravilniku, nova zbirna stopa primjenjuje se isključivo na porezne periode od 1. jula 2025. godine, čime se omogućava precizno planiranje i obračun obaveza svim poslodavcima i obrađivačima plata u Federaciji BiH, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Posvećeni reformama

- Kroz ovaj Pravilnik obaveze poslodavaca i prava radnika postaju jasnija i sigurnija. Na ovaj način gradimo sistem koji radi za sve, i radnike, i poslodavce, i Federaciju - izjavio je dopremijer Federacije BiH i federalni ministar finansija Toni Kraljević.

Ujedno, Pravilnik sadrži i dodatne tehničke i terminološke izmjene kojima se osigurava usklađenost sa važećim zakonodavstvom, uključujući propise o nepunom radnom vremenu i povremenim radnim angažmanima.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić naglasio je da Vlada ostaje posvećena reformama koje imaju konkretne koristi za radnike i poslodavce.

- Svaka izmjena mora imati svrhu, a ovdje je to vrlo jasno. Stvaramo uređen, predvidiv i održiv sistem doprinosa u kojem svi znaju svoja prava i obaveze - poručio je premijer Nikšić.

Razlog donošenja ovog Pravilnika jeste usklađivanje postojećih podzakonskih akata sa novim zakonskim rješenjima, što je ključan element stabilnog pravnog okvira.

Ekonomski efekti

Očekuje se da će primjena ovih izmjena, osim administrativnih koristi, imati i konkretne ekonomske efekte za radnike i poslodavce.

- Iskreno se nadam da će smanjenje doprinosa u realnom sektoru značiti i povećanje plata za radnike. To je suština svake reforme, da se njeni efekti osjete u svakodnevnom životu ljudi - zaključio je premijer Nikšić.