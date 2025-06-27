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Njemačka diže satnicu, a naši radnici sanjaju o dostojanstvu

Ako može Njemačka, možemo i mi, potrebna je politička volja i svijest da bez radnika nema ni države ni ekonomije, rekao je Šatorović

Radnici. Facebook

A. Harbaš - Kukić

27.6.2025

Vijest da će minimalna satnica u Njemačkoj do 2027. godine dostići 14,60 eura snažno je odjeknula u Evropi i ne samo zbog iznosa. Riječ je o jasnoj poruci da rad mora biti pošteno plaćen i da nijedan radnik ne smije raditi za plaću od koje ne može živjeti.

U Bosni i Hercegovini, situacija je daleko od evropskog standarda. Minimalna satnica u Federaciji BiH iznosi 5,68 KM – iznos koji, prema riječima Selvedina Šatorovića, predsjednika Saveza samostalnih sindikata BiH, ne može pokriti ni osnovne životne troškove.

Živjeti od plaće

– Odluka Njemačke je snažan signal da vlast te zemlje želi zaštititi dostojanstvo radnika i rada. Naši radnici taj iznos danas vide kao potpuno nerealan san, ali ne moramo kopirati Njemačku moramo preuzeti njene vrijednosti: da radnik mora moći dostojanstveno živjeti od svoje plaće – poručuje Šatorović.

On naglašava da je SSSBiH već godinama insistirao na povećanju minimalne plaće na 1.000 KM, jer prijašnji iznos nije pokrivao ni trećinu potrošačke korpe za četveročlanu porodicu.

Anadolija

– Da su nas ranije poslušali, svake godine bi bilo lakše dodatno povećavati taj iznos. Naš cilj je da minimalna plaća pokriva bar polovinu troškova života. To znači manje siromaštva, više prihoda u budžetima, motivaciju za ostanak mladih, i prije svega – dostojanstven život za one koji nose ekonomiju na leđima – kaže Šatorović za "Avaz".

Minimalna satnica

Sindikati poručuju da se zakonsko određivanje minimalne satnice, po uzoru na praksu u EU, mora uvesti i u BiH. Tako bi bili zaštićeni svi oni koji rade najniže plaćene, povremene i nesigurne poslove – od čistača, konobara i građevinskih radnika, do platformske ekonomije koja raste i kod nas.

– Ako može Njemačka, možemo i mi. Potrebna je politička volja i svijest da bez radnika nema ni države ni ekonomije – zaključuje Šatorović za "Avaz", podsjećajući da je aktuelna Vlada FBiH već napravila važan iskorak, te da taj trend mora biti nastavljen.

# RADNICI
# NJEMAČKA
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