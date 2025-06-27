Njemačka diže satnicu, a naši radnici sanjaju o dostojanstvu

Vijest da će minimalna satnica u Njemačkoj do 2027. godine dostići 14,60 eura snažno je odjeknula u Evropi i ne samo zbog iznosa. Riječ je o jasnoj poruci da rad mora biti pošteno plaćen i da nijedan radnik ne smije raditi za plaću od koje ne može živjeti.

U Bosni i Hercegovini, situacija je daleko od evropskog standarda. Minimalna satnica u Federaciji BiH iznosi 5,68 KM – iznos koji, prema riječima Selvedina Šatorovića, predsjednika Saveza samostalnih sindikata BiH, ne može pokriti ni osnovne životne troškove.

Živjeti od plaće

– Odluka Njemačke je snažan signal da vlast te zemlje želi zaštititi dostojanstvo radnika i rada. Naši radnici taj iznos danas vide kao potpuno nerealan san, ali ne moramo kopirati Njemačku moramo preuzeti njene vrijednosti: da radnik mora moći dostojanstveno živjeti od svoje plaće – poručuje Šatorović.

On naglašava da je SSSBiH već godinama insistirao na povećanju minimalne plaće na 1.000 KM, jer prijašnji iznos nije pokrivao ni trećinu potrošačke korpe za četveročlanu porodicu.