Zavod za javno zdravstvo BPK: Rezultati analiza vode iz Drine i gradskog vodovoda uredni, mjere ostaju na snazi

Nakon ekološkog incidenta u Crnoj Gori, kada je došlo do popuštanja flotacijskog jalovišta Rudnika olova i cinka kod Pljevalja, otpadne vode zaprijetile su zagađenjem Ćehotine i Drine, a iz Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde izdali su upozorenje građanima da voda iz gradskog vodovoda nije sigurna za piće. Sistem vodosnabdjevanja u ovom gradu crpi vodu iz Drine. U međuvremenu, urađene su analize vode iz korita Drine i gradskog vodovoda, koje nisu pokazale odstupanja od normalnih vrijednosti, ali mjere ostaju na snazi do daljnjeg. Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde danas je izvijestio o do sada poduzetim mjerama.

- 20. juna izvršena je analiza uzorka vode iz gradskog vodovoda na sadržaj teških metala. Dobijeni rezultati ne pokazuju odstupanja od propisanih vrijednosti. 23. juna izvršena je analiza vode na mikrobiološke i fizičko-hemijske parametre praćenja. Rezultati su u skladu sa propisanim vrijednostima. 27. juna izvršeno je dodatno uzorkovanje vode iz vodovodne mreže na lokalitetima Goražde i Ustikolina, te uzorkovanje dva uzorka iz rijeke Drine. Rezultati fizičko-hemijskih pokazatelja praćenja iz današnjih uzoraka su uredni. Preliminarni rezultati analize teških metala - olova i cinka ne pokazuju odstupanja, dok se analiza ostalih parametara još uvijek provodi – navodi se u saopćenju.

Iako dosadašnji nalazi ne pokazuju odstupanja od propisanih vrijednosti, s obzirom na to da još uvijek nije poznato da li je otklonjen izvor zagađenja, niti da li su započete aktivnosti na sanaciji, ranije preporučene mjere ostaju na snazi do daljnjeg. Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde će, u skladu sa svojim nadležnostima, nastaviti da prati situaciju i blagovremeno obavještava javnost o svim relevantnim informacijama.

Do danas su kontaktirane sve nadležne institucije - Kantonalna uprava civilne zaštite, Agencija za vodno područje rijeke Save, Ministarstvo za urbanizam i zaštitu okoline BPK, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, te relevantne zdravstvene ustanove. Od Agencije za vodno područje rijeke Save dobijena je informacija da nemaju službenih podataka o incidentu, te da čekaju nalog nadležnog inspektora.