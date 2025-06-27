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OBLAKA NI NA VIDIKU

Video / Dok su u Sarajevu ugodne temperature i oblačno vrijeme, u Mostaru nesnošljive vrućine: Manje turista nego prethodnih dana

Dok su u Sarajevu u 17 sati izmjerena ugodna 24 stepena, u isto vrijeme u Mostaru je devet stepeni više

Mostar - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Sajra Buljugija

27.6.2025

I dok je u Sarajevu i većem dijelu BiH danas oblačno, U Mostaru jedva da ima poneki oblak.

Jake vrućine su utjecale na to smo uočili nešto manji broj turista nego što je to bio slučaj prethodnih dana.

Dok su u Sarajevu u 17 sati izmjerena ugodna 24 stepena, u isto vrijeme u Mostaru je devet stepeni više.

Oni kojima vrućine ne smetaju, iskoristili su priliku da prošetaj starim dijelom Mostara, a sve najviše impresionira Stari most.

Neki su osvježenje pronašli i u hladnoj Neretvi.

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