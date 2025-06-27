Sjednica Općinskog vijeća Stari Grad: Započeo proces reforme upravljanja poslovnim prostorima

Na 8. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, vijećnici su raspravljali i donijeli niz važnih odluka koje će imati dugoročan uticaj na razvoj u Općini Stari Grad.

Načelnik Općine Irfan Čengić istakao je da je na ovoj sjednici zvanično započet proces reforme upravljanja poslovnim prostorima Općine:

- Kroz široku raspravu u narednih 60 dana želimo doći do pravednijeg, efikasnijeg i održivog sistema upravljanja imovinom svih građana. Trenutno godišnje naplatimo oko 6,5 miliona KM zakupnina, dok dodatnih 4,3 miliona KM ne naplatimo zbog raznih umanjenja i privilegija. U poređenju s tržišnim cijenama, Općina izgubi i do 8 miliona KM godišnje. To su milioni maraka subvencija koje dajemo privredi i društvenim organizacijama – bez javne pompe, ali s konkretnim efektima.

Nove cijene

Načelnik je naglasio da se cijene zakupa neće povećavati trenutnim zakupcima, ali će za buduće korisnike one biti usklađene sa analizom Ekonomskog instituta, jer se, kako je rekao, “ne radi o privatnom, već o javnom novcu – novcu građana Općine Stari Grad.”

Također je istaknuto da su dugovanja aktivnih zakupaca svedena ispod 5%, te da su najveći dužnici iseljeni iz prostora ili uvedeni u reprogram. Kroz institut preuzimanja duga naplaćeno je dodatnih 300.000 KM.

- Pozivam sve privrednike, organizacije i vijećnike da se aktivno uključe u ovu javnu raspravu. Svi zajedno možemo napraviti model koji će biti pravedan i dugoročno održiv.

Među značajnim odlukama izdvaja se jednoglasna podrška Vijeća za otvaranje novog javnog vrtića na Obali Kulina bana, u saradnji s JU "Djeca Sarajeva". Ovo će biti drugi javni vrtić otvoren u mandatu aktuelne uprave, uz onaj u ulici Agana Bostandžića – što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi Starog Grada.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Seid Škaljić naglasio je važnost transparentnog i odgovornog rada Vijeća.

Politički stavovi

- Ova sjednica je pokazala da, uprkos različitim političkim stavovima, možemo donijeti ključne odluke koje služe interesu građana. Posebno me raduje što smo jednoglasno podržali otvaranje još jednog javnog vrtića, jer to je ulaganje u budućnost naše djece. Također, otvaranjem javne rasprave o poslovnim prostorima šaljemo jasnu poruku da želimo pravičniji i efikasniji sistem upravljanja javnom imovinom.

Vijećnici su također podržali i početak procedura za izgradnju stadiona na Pašinom Brdu, donaciju policiji, koja će biti realizirana u narednim sedmicama, ali i osiguranje prevoza za svu djecu, uključujući i one koji žive na udaljenosti manjoj od 2 km od škole – uzimajući u obzir specifičnu geografiju Starog Grada

- Znamo da nije svaka dva kilometra ista – pogotovo kad se ide uzbrdo u Starom Gradu - poručio je načelnik.

Sve ostale tačke dnevnog reda, kojih je bilo preko 20, dostupne su na web stranici Općine Stari Grad.