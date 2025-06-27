Protest u Stocu kao upozorenje na diskriminaciju Bošnjaka

Stočani su danas mirnim protestom, ali i simboličnom kratkotrajnom blokadom saobraćaja u centru grada upozorili na diskriminaciju Bošnjaka u tom gradu.

Okupljeni građani iznijeli su brojne primjere, loših i dugotrajnih infrastrukturnih radova u mahali Uzinovići u kojoj, uglavnom, žive Bošnjaci, divljih deponija do podizanja solarnih elektrana na Komanjem brdu, za koje smatraju da idu na štetu bošnjačkom stanovništvu, do nerasvijetljenog napada na četvoricu mladića u iz naselja Masline koji se dogodio prije više od godinu te brojnih drugih.

Zahtijevaju da se stolačke vlasti konačno počnu baviti rješavanjem višegodišnjih problema lokalne zajednice, a poručili su da će s akcijama nastaviti sve dok se njihove primjedbe i problemi ne shvate ozbiljno.

-Isključivo se ovdje radi o politici pragmatičnih laži lokalne vlasti koje dugi niz godina gomilaju probleme Bošnjaka i ne žele ih riješiti. Želimo da poštuju naša prava, da imamo prava, da ne budemo građani drugog reda. Da se rješavaju naši problemi zajedno s problemima svih drugih građana u Stocu. Da se ne gleda ko smo, šta smo, već da se rješavaju problemi-izjavio je Almin Pehilj, predstavnik neformalne grupe građana.