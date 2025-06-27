Sve spremno za Marš mira 2025: Na dan dženaze očekuje se prisustvo oko 150.000 ljudi u Potočarima

Uoči ovogodišnjeg Marša mira, danas je održan zajednički sastanak Pododbora za logističku podršku i Pododbora za Marš mira, na kojem su usaglašene završne aktivnosti i pripreme.

Prema informacijama sa sastanka, do sada je prijavljeno oko 4.500 učesnika, među kojima je 88 organizovanih grupa. Organizatori ističu da se broj prijava svakodnevno povećava, a sve tehničke i logističke pripreme su završene.

Marš mira, koji se godinama organizuje u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, ove godine polazi iz dva pravca: iz Nezuka 8. jula i iz Žepe 9. jula. Marš se završava 10. jula, kada učesnici dolaze u Memorijalni centar Potočari. Bez obzira na polazište, svi sudionici dijele istu poruku – poruku mira, istine i zajedništva.

O vjerskom dijelu programa govorio je Elvir ef. Hodžić, koji je istakao važnost duhovne dimenzije Marša i zahvalio Oružanim snagama BiH na pruženoj podršci.

Mirsad Bajrović, potpredsjednik Pododbora Marša mira, posebno je naglasio važnu ulogu volontera. Ove godine angažovano je 150 volontera Crvenog križa koji će učesnicima pružati pomoć duž cijele trase. Kao novinu, organizatori su osigurali i tuš kabine za žene, što predstavlja dodatni korak ka poboljšanju uslova za sve učesnike.

Sastanku je prisustvovao Suad Šukoglu, predsjednik Turskog Crvenog polumjeseca, koji već godinama pruža značajnu materijalnu i tehničku podršku organizaciji Marša mira. Ove godine se očekuje dolazak učesnika iz Turske, a predsjednik Republike Turske, Recep Tayyip Erdoğan, prisustvovat će komemoraciji u Potočarima.

Marš mira završava 10. jula dolaskom učesnika u Potočare, dok će 11. jula biti održana komemoracija i kolektivna dženaza za žrtve genocida. Očekuje se da će tom prilikom u Memorijalnom centru prisustvovati oko 150.000 ljudi.