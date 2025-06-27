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ZASTUPNIK U NSRS

Vukanović: Ponovo sam napadnut, Dodikov lojalista mi je psovao i prijetio, govorio mi da sam izdajnik

Sve se dešava nakon niza javnih poziva Milorada Dodika svojim pristalicama da me napadnu na ulici, što je nevjerovatan jezik mržnje

Nebojša Vukanović. Armin Durgut / PIXSELL - Nebojša Vukanović

S. S.

27.6.2025

Zastupnik u NSRS i predsjednik Liste Za pravdu i red Nebojša Vukanović objavio je na društvenim mrežama snimak gdje navodi da mu je jedna osoba prijetila u Trebinju.

- Dok sam danas šetao obalom Luke Vukalovića do kafića Kajakaškog kluba pored Trebišnjice, gdje me je čekao poslanik Nenad Grković, prišao mi je neki Dodikov lojalista, stariji čovjek i penzioner, koji je ničim izazvan, dok sam šetao ulicom, počeo da me vrijeđa, dobacuje, psuje i prijeti, tvrdeći da sam srpski izdajnik i neprijatelj RS - napisao je Vukanović uz snimak.

Kaže da se radi o Đuri Perišiću, a Vukanović ovo poredi s napadom u Istočnom Sarajevu početkom maja.

- Sve je bilo jako slično kada me je nedavno na ulici u Istočnom Sarajevu napao izvjesni Dragan Uljarević, pristalica režima, bivši profesor geografije čija supruga je kantonalni sudija u federalnom Sarajevu a mene je vrijeđao da sam balija i izdajnik - istakao je.

Mišljenja je da je riječ o izvršavanju naloga predsjednika RS Milorada Dodika.

- Sve se dešava nakon niza javnih poziva Milorada Dodika svojim pristalicama da me napadnu na ulici, što je nevjerovatan jezik mržnje i primjer ugrožavanja sigurnosti, a iako sam ga prijavio policiji i Tužilaštvu niko ništa nije preduzeo da ga kazni, jer za njega ne važe zakoni - zaključio je.

# NEBOJŠA VUKANOVIĆ
# TREBINJE
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