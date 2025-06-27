Vukanović: Ponovo sam napadnut, Dodikov lojalista mi je psovao i prijetio, govorio mi da sam izdajnik

Zastupnik u NSRS i predsjednik Liste Za pravdu i red Nebojša Vukanović objavio je na društvenim mrežama snimak gdje navodi da mu je jedna osoba prijetila u Trebinju.

- Dok sam danas šetao obalom Luke Vukalovića do kafića Kajakaškog kluba pored Trebišnjice, gdje me je čekao poslanik Nenad Grković, prišao mi je neki Dodikov lojalista, stariji čovjek i penzioner, koji je ničim izazvan, dok sam šetao ulicom, počeo da me vrijeđa, dobacuje, psuje i prijeti, tvrdeći da sam srpski izdajnik i neprijatelj RS - napisao je Vukanović uz snimak.

Kaže da se radi o Đuri Perišiću, a Vukanović ovo poredi s napadom u Istočnom Sarajevu početkom maja.