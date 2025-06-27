Ademović optužio Efendića za populizam: Neka se pokrije po glavi i postidi

Dopredsjedavajući Doma naroda PSBiH, Kemal Ademović, oglasio se povodom, kako navodi, sve izraženijeg populizma u javnosti, u vezi s najavljenim poskupljenjem vode u Kantonu Sarajevo.

Naglašava kako je svako povećanje cijena komunalnih usluga, a posebno vode kao osnovne životne potrebe, izuzetno osjetljivo i rizično pitanje, bez obzira iz kojeg ugla se posmatra, posebno kada su u pitanju ranjive kategorije stanovništva. Ističe da mu nije cilj biti advokat ni ViK-a ni Vlade KS, ali smatra da na populističke izjave mora reagirati – "jer što je previše, previše je!"

Ademović ističe da je, s obzirom na višestruka poskupljenja tokom protekle decenije, korekcija cijena javnih usluga poput vode bila neminovna. Dodaje da je ViK, kao zakonski obavezno preduzeće za snabdijevanje građana pitkom vodom, morao osigurati održiv rad, posebno u gradskim općinama, budući da su Hadžići i Ilijaš već ranije van sistema i odavno su korigovali cijene.

- Ovo povećanje cijene vode, po mom mišljenju, nužan je korak za održavanje redovnog vodosnabdijevanja te nastavak rekonstrukcija, otklanjanja kvarova i smanjenja gubitaka u dotrajaloj mreži, koja još uvijek nije u potpunosti obnovljena.