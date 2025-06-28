U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Krišto otkriva kako smo izbjegli finansijske sankcije

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Krišto otkriva kako smo izbjegli finansijske sankcije.

Poručila nam je da je presretna kao malo dijete. Ističe da smo opredijeljeni za evropske integracije i nas čekaju reforme.

Čitajte i o šokantnoj odluci Kantonalnog suda u Mostaru da Šljivića, osumnjičenog za smrt troje mladih ljudi, poslije mjesec pusti kući.

Vesna Dedić je pričala za "Avaz" o novom romanu i životu.

Otkrivamo i kako propadaju milioni od Evropske unije namijenjeni za poljoprivredu.

Donosimo detalje optužnice protiv taksiste iz Sarajeva koji je u kući krio 100 kilograma droge.

Čitajte i priču Samri Turajlić, Bosanski na čelu Instituta za rak u Velikoj Britaniji.

Kontrolori letenja rade pod povećanim opterećenjem zbog nečega što nema veze s njima.

Stručnjaci govore za "Avaz" može li Predsjedništvo BiH izvršiti korekcije koje traži od Vijeća ministara.

Bizarna priča dolazi iz Mostara: Nema obrazaca za državljanstvo?!

Na stranicama mozaika čitajte o festivalu "Bihaćko ljeto", koji počinje danas.

Donosimo priču i o tome kako je kulminiralo nezadovoljstvo Bošnjaka u Stocu.

Čitajte i potresne detalje s obilježavanja 33. godišnjice "žive lomače" na Bikavcu kod Višegrada.

Na stranicama rubrike Sarajevski naton čitajte kako je najam stanova nikad skuplji.

Dvobroj "Dnevnog avaza" donosi i prilog "Panorama" s nizom ekskluzivnih i zanimljivih sadržaja. Između ostalog, u ovom prilogu, čitajte razgovor dizajnericom Azrom Pargan i glumicom Milom Elegović. Profesor Vedran Zubić je napisao redovnu kolumnu za naš list.

Na sportskim stranama čitajte o transferima ekipa iz BiH, koje se pripremaju za izazove u Evropi. Naprometnije je u Željezničaru, velika pojačanja u Zrinjskom se tek očekuju.

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