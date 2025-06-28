Konjanici iz Karaule krenuli ka Pruscu: Za ovaj dan se ovdje živi

Već više od 500 godina konjanici iz Karaule kreću ka Ajvatovici. Poseban je to osjećaj za stanovnike ovog sela nadomak Travnika. Za njega se posebno spremaju, kako konjanici tako i konji. Planinskim putem, njih oko stotinu jutros je krenulo ka Donjem Vakufu, gdje će prisustvovati svečanom defileu.

Najmlađi konjanik

Benjamin Jusić i njegov sin Hamza ponovo su sa svojim mještanima. Hamza je prošle godine bio najmlađi konjanik. Ove godine, kaže njegov otac, ponovo je ponio taj epitet.

– Ovo je za nas posebno jutro, za ovo mi živimo u Karauli. Za ovo se posebno pripremamo – kazao nam je Benjamin.

Emir Pajić, jedan od organizatora, jutros je, u ime džemata Karaula, svim konjanicima zaželio sretan put ka Donjem Vakufu.

– Pokažimo ko smo, pokažimo jedinstvo i neka se naš bajrak ponosno uzdigne – poručio je Pajić.

Svake godine, njegova kćerka Dženeta plijeni pažnju na ispraćaju konjanika iz Karaule.

– Ovo je poseban dan za sve nas, kako u Karauli tako i u Bosni i Hercegovini – dodala je Dženeta.

Bogat sadržaj

Rukovodilac službe za vjerska pitanja pri Muftijsktvu travničkom Muhamed-ef. Pezić kazao je kako se današnjim događajima približavamo kraju kulturno-vjerskoj manifestaciji "515. dani Ajvatovice".

– U 16 dana, koliko traje ova manifestacija, ponudili smo veoma bogat sadržaj i na taj način pokazali da smo opredijeljeni za čuvanje tradicije – kazao je Pezić.

Prije polaska prema Donjem Vakufu, Muhamed-ef. Pezić je proučio dovu i poželio svim konjanicima sretan put.

Podsjetimo, svečani defile konjanika planiran je za danas u Donjem Vakufu u 17.30 sati. Prozivka konjanika i bajraktara bit će održana jutro uoči Centralnog programa Ajvatovice, javlja MINA.