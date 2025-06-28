Bećirović razgovarao s građanima Rogatice: Heroj je svako ko se vrati na svoje ognjište

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović posjetio je Rogaticu, gdje je razgovarao s mještanima o svakodnevnim izazovima u procesu povratka, obnove porodičnih domova, zapošljavanja i izgradnje lokalne infrastrukture.

Bećirović je kazao da svaki čovjek koji se odlučio na povratak na svoje ognjište, svojevrstan heroj i da zaslužuje poštovanje. Trideset godina nakon agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, naše društvo ima obavezu da proces povratka učini održivim, jer je to ključ reintegracije države Bosne i Hercegovine. Međutim, kako bi se osigurao dugoročan opstanak i razvoj, neophodna je dodatna podrška u nekoliko ključnih oblasti: ekonomija, infrastruktura i obrazovanje.

Jedan od ključnih izazova na koji su mještani ukazali je potreba za većom podrškom državnih i entitetskih vlasti.

Važno je usmjeriti pažnju na zapošljavanje. Mnogi mještani se suočavaju s problemima u pronalaženju posla, što za posljedicu ima i smanjenje ekonomskih mogućnosti za čitavu zajednicu, rekao je Bećirović.

Mještani su također ukazali na potrebu za infrastrukturnim razvojem, uključujući unapređenje putne mreže i pristup modernim komunalnim uslugama.

Prethodno je Bećirović posjetio naselja Međeđa i Ustiprača, te je prisustvovao komemoraciji povodom 33. godišnjice zločina poznatog kao „Živa lomača“ u naselju Bikavac u Višegradu.