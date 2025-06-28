Novi gest Anny Chanel: Uposlenika nagradila novim automobilom i izazvala brojne reakcije

Ilijana Bodlović, koja je mnogima poznatija kao Anny Chanel, jedna od najuspješnijih fitness trenerica u BiH, ali i šire, izazvala je brojne pozitivne reakcije poklonivši svom uposleniku Dini Laliću automobil.

- Momčino moja, želim ti puno prijeđenih kilometara. Svaki početak je težak, nadam se da smo ti malo olakšali. Ostani nam i dalje takav kakav jesi. Drago nam je da smo ti mogli ispuniti želju. Sretno! - napisala je Anny na društvenim mrežama, uz fotografije emotivnog trenutka primopredaje automobila marke Volkswagen Polo.