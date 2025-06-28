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USPJEŠNA BIZNISMENKA

Novi gest Anny Chanel: Uposlenika nagradila novim automobilom i izazvala brojne reakcije

U junu prošle godine luksuzni Mercedes darovala je svojoj dugogodišnjoj prijateljici i zaposlenici Dražani Palac

Primopredaja vozila. Facebook

Dž. R.

28.6.2025

Ilijana Bodlović, koja je mnogima poznatija kao Anny Chanel, jedna od najuspješnijih fitness trenerica u BiH, ali i šire, izazvala je brojne pozitivne reakcije poklonivši svom uposleniku Dini Laliću automobil.

- Momčino moja, želim ti puno prijeđenih kilometara. Svaki početak je težak, nadam se da smo ti malo olakšali. Ostani nam i dalje takav kakav jesi. Drago nam je da smo ti mogli ispuniti želju. Sretno! - napisala je Anny na društvenim mrežama, uz fotografije emotivnog trenutka primopredaje  automobila marke Volkswagen Polo.

Komentari podrške, divljenja i pohvala samo su se nizali ispod objave, a mnogi su pohvalili njeno veliko srce.

Ovo nije prvi put da Bodlović poklanja automobil članovima svog tima. U junu prošle godine luksuzni Mercedes darovala je svojoj dugogodišnjoj prijateljici i zaposlenici Dražani Palac.

Bodlović danas zapošljava više od 90 ljudi i vodi fitness zajednicu s više od 17.000 klijentica širom regije. Nedavno je otvorila i moderni fitness centar u Ljubuškom.

# HUMANOST
# GEST
# FITNESS
# ILIJANA BODLOVIĆ
# ANNY CHANEL
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