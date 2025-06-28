Portparolka MUP-a HNK: Vršimo identifikaciju napadača na turistu na osnovu video snimka

Strani turista koji je skočio jučer sa Starog mosta u Mostaru, postupio je neodgovorno i u suprotno preporukama nadležnih. Njegov skok nekoga je mogao koštati života.

Nakon što je izronio iz hladne vode, dočekala ga je grupa revoltiranih Mostaraca koji su odlučili da uzmu pravdu u svoje ruke i fizički su ga napali, ogorčeni njegovim nepromišljenim postupkom. Nekoliko njih je skočilo u vodu da bi se obračunali, dok je ostatak to nastavio na obali. Sve je bilo praćeno gomilom psovki.

Portparolka MUP-a HNK za "Avaz" je kazala da zvanične prijave o incidentu nema.

- Policijska uprava Mostar nije zaprimila prijavu, međutim na osnovu video snimka koji kruži društvenim mrežama, mi ćemo preduzeti sve mjere i radnje koje su u našoj nadležnosti. U toku je identifikacija počinitelja - objasnila je Ilijana Miloš, portparolka MUP-a HNK.