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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Portparolka MUP-a HNK: Vršimo identifikaciju napadača na turistu na osnovu video snimka

Policijska uprava Mostar nije zaprimila prijavu, navela je

Neodgovorno ponašanje. X

Piše: Dženana Redžepagić

28.6.2025

Strani turista koji je skočio jučer sa Starog mosta u Mostaru, postupio je neodgovorno i u suprotno preporukama nadležnih. Njegov skok nekoga je mogao koštati života.

Nakon što je izronio iz hladne vode, dočekala ga je grupa revoltiranih Mostaraca koji su odlučili da uzmu pravdu u svoje ruke i fizički su ga napali, ogorčeni njegovim nepromišljenim postupkom. Nekoliko njih je skočilo u vodu da bi se obračunali, dok je ostatak to nastavio na obali. Sve je bilo praćeno gomilom psovki.

Portparolka MUP-a HNK za "Avaz" je kazala da zvanične prijave o incidentu nema.

- Policijska uprava Mostar nije zaprimila prijavu, međutim na osnovu video snimka koji kruži društvenim mrežama, mi ćemo preduzeti sve mjere i radnje koje su u našoj nadležnosti. U toku je identifikacija počinitelja - objasnila je Ilijana Miloš, portparolka MUP-a HNK. 

# TUČA
# SKOK
# STARI MOST
# MOSTAR
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