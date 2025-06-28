Profesor Adnan Huskić za "Avaz": BIH izbjegla sankcije, ali finalni tekst Reformske agende treba sačekati

Usvajanjem nacrta Reformske agende BiH je izbjegla najavljene sankcije Evropske unije, te ovu obavezu ispunila samo par dana prije 30. juna i isteka još jednog roka kojeg smo imali, kazao je za Avaz profesor međunarodnih odnosa i politički analitičar Adnan Huskić. U ponedjeljak će u Skoplju biti održan Samit EU-Zapadni Balkan.

- Forma je, na neki način, ispunjena. Međutim, finalni tekst treba sačekati. To nije samo pitanje usaglašavanja s nižim nivoima vlasti već je to pitanje i za samo Vijeće ministara. Ali recimo da je neka vrsta drafta poslana i ja pretpostavljam da je sada i manevarski prostor smanjen u smislu da se u tom tekstu dublje interveniše ili da ga se na neki način obara - kazao nam je Huskić.

Tekst usvojenog nacrta ide na konačno usaglašavanje, a najmjerodavniju ocjenu mjera koje on predviđa Huskić očekuje od Delegacije EU u BiH i sjedišta EU u Briselu.