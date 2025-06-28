Kontrolori letenja rade pod povećanim opterećenjem: Tvrde da su manje plaće ozbiljan sigurnosni rizik!?

Uprkos odluci Vijeća ministara BiH, kojom se Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA) odobravaju mjesečni iznosi dovoljni za njeno funkcioniranje, tinja nezadovoljstvo među uposlenicima koji su i junsku plaću dobili u iznosu umanjenom za 20 posto.

Umanjena primanja

Pozajmice BHANSA-i odobravaju se nakon što su, u postupku izvršenja arbitražne presude u sporu „Viaduct“ protiv BiH, kod EUROCONTROL-a blokirana sredstva od rutnih naknada, koja predstavljaju 90 posto prihoda ove državne agencije.

- Reprezentativni sindikat BHANSA-e obavještava vas da su zaposlenima i dalje umanjena primanja i prava, uprkos javnim izjavama ministra komunikacija i prometa BiH Edina Forte, kao i ministra finansija Srđana Amidžića da će se, nakon odluke Vijeća ministara BiH i uplate sredstava, situacija BHANSA-i normalizovati. Nažalost, do danas to nije realizovano. Kontrolori letenja trenutno rade pod povećanim opterećenjem, a umanjena primanja predstavljaju ozbiljan sigurnosni rizik za odvijanje zračnog saobraćaja iznad BiH. Zašto su nam primanja i dalje umanjena, iako je država osigurala punu finansijsku podršku? – kazao je predsjednik Sindikata oblasnih kontrolora letenja Bojan Mumović.

Kraj septembra

Odlukom Vijeća ministara BiH o privremenom finansiranju troškova BHANSA-e do kraja trećeg kvartala odobren je limitirani mjesečni transfer sredstava iz državnog budžeta, koji iznosi maksimalno 60,1 milion KM za period do kraja septembra.

Puni iznos

Iz uprave BHANSA-e su za „Avaz“ ranije pojasnili da su doznačeni iznosi za oko 3 miliona KM manji od ukupno planiranog finansijskog okvira BHANSA-e za 2025. godinu. Također, upitno je i finansiranje za narednu godinu, jer BiH nema budžet ni za ovu, a odluku o privremenom finansiranju moguće je donijeti tek u aprilu 2026. Ipak, direktor BHANSA-e Davorin Primorac u razgovoru za „Avaz“ je najavio da bi julska plaća mogla biti isplaćena u punom iznosu, ako u junu Ministarstvo finansija BiH uplati puni iznos tranše, u skladu sa zahtjevom BHANSA-e.